Canlı yayında önemli açıklamalar... İçişleri Bakanı Çiftçi, TGRT Haber'de

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk oluyor.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, canlı yayında bakanlığın yürüttüğü çalışmaları ve gündemdeki son gelişmeleri TGRT Haber canlı yayınında değerlendiriyor.

Programda soruları Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, Gazeteci Gürkan Hacır ve Gazeteci Gülden Kalecik Demirtaş yöneltiyor.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GEDİK’İN KABRİ İÇİN TALİMAT

"Bugün malum 17 Eylül 1960 darbesinin idama mahkum ettiği rahmetli başvekil Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edilişlerinin 65. yıl dönümüydü. Onların arasında bir de gözaltına alındığı dönemlerde camdan atılmak suretiyle vefat ettirilen, sözde o dönemdeki kişilerin de 'intihar etti' diye yaftaladıkları, Doktor İsmail Namık Gedik İçişleri Bakanımız Bir dönem kendisi 3 yıl 5 ay İçişleri Bakanlığı görevini de yürütmüş 1950 -1960 arasında... Onunla ilgili geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın İçişleri Bakanlığımıza bir talimatı olmuştu, bu konunun araştırılması noktasında. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığımız bununla ilgili güzel bir araştırma raporu düzenledi ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etti konuyu. Bunun neticesinde Ankara'da asri mezarlıkta metfun bulunan zamanın o dönemin İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in de İstanbul'daki anıt mezara nakliyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız dünden bir yazı imzaladı. Bununla birlikte inşallah önümüzdeki günlerde rahmetli İçişleri Bakanımız, mazlum mağdur İçişleri Bakanımızın da kabri, diğer dava arkadaşlarının yanına nakledilmiş olacak.

Geçmişte yaşadıklarımızı bugün de hala yeni nesillere aktarmamız, onlara hatırlatmamız gerekiyor ki tekrar yaşamayalım. Tarihten ibret alalım. Eğer tarihten ibret almazsa bu hadiseleri önümüzdeki dönemlerde yeniden yaşama ihtimali ortaya çıkabilir.

Canlı yayında önemli açıklamalar... İçişleri Bakanı Çiftçi, TGRT Haberde

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE

Ben 11 Şubat 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine başladım. Göreve başladıktan sonra da topluma şöyle bir vaatte bulundum, bir taahhütte bulundum. Biz bundan sonra İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle veya suç çeteleriyle, eşkıyalarıyla ve uyuşturucuyla daha etkin bir mücadele yürüteceğiz diye toplumumuzda taahhütte bulundum. Ve o günden bugüne kadar da mümkün mertebe, elimizdeki bütün imkanları yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede değerlendiriyoruz. Hepimiz hatırlıyoruz,, daha önceden kabadayılar vardı. Hepimiz hatırlarız onu. Daha sonra bu kabadayılar mafya vari tiplere dönüştü. Klasik mafya örgütlenmeleri ortaya çıktı. Onlar da genelde çek, senet tahsilatları falan yaparlardı. Şimdi bu yeni nesil suç örgütlerine 3. nesil çeteler diyebiliriz. Tam tarifi bu şekilde doğru yapmalıyız.

Önceki mafyaların belli bir başı vardı. Başında mafya lideri vardı. Örgütlerin bir merkezi vardı, bir raconları vardı, ilkeleri vardı, ahlakları vardı, değerleri vardı. Yeni nesil suç örgütlerinin hiçbir değeri yok, hiçbir ahlaki kuralları yok. Bir de hibrit örgütlenmeler bunlar. Öncekiler sadece çeksene tahsilat yapıyorlardı, klasik mafya örgütleri. Bunlar her türlü suça el atabiliyorlar. Tehdit var, haraç var, siber suçlara giriyorlar, uyuşturucuyla, uyuşturucu konusunda toplumu zehirliyorlar, düzensiz göçe giriyorlar, insanları tehdit ediyorlar, haraç istiyorlar sokağın hakkı adı altında. Yani bunlarla günümüzde daha etkili bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor.

Canlı yayında önemli açıklamalar... İçişleri Bakanı Çiftçi, TGRT Haberde

Biz de İçişleri Bakanlığı olarak özellikle kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığımız, narkotik suçlarla daire başkanlığımız, siber suçlarla mücadele başkanlığımız olarak bunlarla etkili bir mücadele yürütmeye gayret ediyoruz. Şöyle bir rakam da vereyim, bu yılbaşından göreve geldiğimiz günden itibaren, daha doğrusu 1 Ocak tarihinden bugüne kadar 8 ay, 15 günlük bir süre geçti. 8,5 aylık bir süre geçti. Bu süre zarfında toplamda 562 bu 8 aylık sonuçları veriyor burada. 2026 'nın ilk 8 ayını veriyor. 557 suç örgütüne 1568 operasyonu düzenlemişiz. Şu anda 562 suç örgütüne 1592 operasyonu düzenlemiş durumdayız.

(557 suç örgütü...) Bunlar suç örgütlerinin hepsi. Bunların içerisinde yeni nesil suç örgütleri var. Uyuşturucuyla ilgili olanlar var. Hepsi toplam olarak veriyoruz bunları. Bunların neticesinde de 6916 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş durumda. Biz bundan sonra da elimizden geldiği kadar bunlara yönelik olarak operasyonlarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Son çeteyi de çökertinceye kadar bu mücadele bitmeyecek.

Canlı yayında önemli açıklamalar... İçişleri Bakanı Çiftçi, TGRT Haberde

Şurada 2021 -2025 yılı 8 aylık ortalamalarını da aldık biz. 5 yıllık ortalamalar da var. Bir rakam, bir fikir versin diye söylüyorum bunu. Mesela 5 yılın ortalaması 360 organize suç çetesine yönelik 904 operasyon yapılmış. Bugün itibariyle rakamın arttığını hepimiz görebiliyoruz. 557 suç örgütünden 18 tanesi de uluslararası bağlantılar olan, bunların uluslararası bağlantılı olanlar var, Ulusal çapta faaliyet yürütenler var. Bunların içerisinde uluslararası çapta çökerttiğimiz örgütlerin içerisinde 18 tanesi de uluslararası mahiyette.

Bunlar internet üzerinden örgütleniyorlar. İlan verirken internet üzerinden veriyorlar. Para havalisi yaparken internet üzerinden. Yani interneti de dijital ortamda araçsallaştırmışlar suç işlemede, onu da etkili bir şekilde kullanıyorlar. Yani 'hibrit örgütler' dediğim o. Yani hem sokakta varlar hem sanal ortamda varlar. Ama mağdurlar, gerçek insanlar.

Çete reisini veya üyesini yakaladığınız zaman bu yeni nesil suç örgütleri bitmiş olmuyor. Az önce de rakamlarda gördük, 557 suç örgütüne yönelik olarak 1500 küsür, 1568 operasyon yapılmış. Yani bunun manası şu, bazen bir suç örgütüne birden fazla operasyon yapıldı oluyor. Yani tam manasıyla bütün varlığına son veremiyorsunuz, birden fazla operasyon gerekiyor. Onun için bir çeteyi tam olarak çökertmek demek, onun reisini yakalamak veya üyelerini yakalamak anlamına gelmiyor. Bir daha faaliyette bulunamayacak şekilde çökerttiğiniz zaman ancak faaliyetleri bitmiş oluyor. Çünkü bunlar küçük çaplı yine bir araya gelebiliyorlar, yeniden örgütleniyorlar, yeniden faaliyete başlayabiliyorlar.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

('Yeni nesil suç örgütleri' yıl sonunda bitirilecek' hedefi) İnşallah yani tüm ağırlığı bu alana kaydırmış durumdayız. Bunları öncelikle hedef haline getirdik. Yani mücadelemizde ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor. Yıl sonuna kadar bunların büyük ölçüde faaliyet alanlarını daraltmış olacağız. Çünkü bunlar insanımıza acımıyorlar. Tehdit ediyorlar, iş yeri kurşunluyorlar, araç kurşunluyorlar. İnsanlardan zorla para istiyorlar. Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman bunları yatıralım, yere yatıralım, ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de, o yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibreti alem olsun, diğerlerine de bir örnek olsun diye... Çünkü hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz Sonların ne olduğunu da görsünler de Bu işten yol yakınken vazgeçsinler diye...

Bunların yine özelliklerinden birisi, Türkiye'de yakalanacaklarını anladıkları vakit yurt dışına da kaçıyorlar. Hemen mesela kimlikle seyahat edilebilen ülkeler var, hemen yurt dışına kaçıyorlar. Oradan yine bulundukları yerden burayı sevk ve idare ediyorlar, buradaki üyeleri vasıtasıyla. Veya internet üzerinden, dijital ortamlardan faydalanarak elemanı devşiriyorlar, tek eylemlik eleman tutuyorlar. Bir eylem yapmak üzere, parasını gönderiyor dijital ortamdan, bir eylem yaptırıyor. Belli bir merkezleri yok dediğimiz o, bir klasik örgütlenmeleri yok dediğimiz o. Sıkışlıklarında yurt dışına da kaçıyorlar, oradan faaliyetlerini devam ettiriyorlar.

Canlı yayında önemli açıklamalar... İçişleri Bakanı Çiftçi, TGRT Haberde

Kırmızı bülten veya difüzyon çıkartıyoruz. Yurt dışına kaçanları yakalayabilmek için. Interpol, Europol aracılığıyla mesela 2025 yılında 8 aylık rakamları göz önünde bulunduralım. 48 ülkeden 372 kişiyi bu Türkiye'de yakalananlar bizim Türkiye'de olup da bizim yakaladığımız Türk polisinin yakaladığı. Bunların 108'i de organize suç örgütü lideri veya üyesi olanlar, bizim yakaladıklarımızda. Bu sene yine 53 ülkede suç işlemiş, Türkiye'ye gelmiş, 409 kişiyi yakalamışız. Bunlardan 90 'ı organize suç örgütü lideri veya üyesi. Şimdi Türkiye 'ye iade edilenler, bizim ülkemizde suç işleyip de yurt dışına kaçanlar, 2025 yılı içerisinde 37 ülkeden 214 kişinin iadesini sağlamışız Türkiye'ye. Bunların 70 'i organize suç örgütü lideri veya üyesi. Bu senenin 8 aylık rakamlarına baktığımız zaman 44 ülke, 657 kişi, bunların 162'si organize suç örgütü lideri veya üyesi. Yani şuradaki rakam zaten kendini gösteriyor. Bunun şu andaki güncel durumu 657, bugün itibariyle 684.

Mesela bir örnek vereyim. Bu organize suç örgütü liderlerinin veya üyelerinin en çok kaçtığı ülkelerden birisi de Gürcistan. Geçenlerde ben bununla ilgili Gürcistan 'a bir ziyaret düzenledim. Günebirlik bir çalışma ziyareti için gittim. Gürcistan bugüne kadar bize toplamda 866 kişinin iadesini sağlamış. Bugüne kadar. Ancak daha da enteresanı, daha da önemli olanı bu sene 438 kişiyi vermiş, sırf bu sene. Şu 8 aylık dönem içerisinde. Gürcistan'dan 438 kişinin iadesini veya sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmiş. Şuradaki son 5 yılın ortalamalarına baktığımız zaman işte 2021 -25 yılları arasında 107 kişi iade edilmiş Türkiye 'ye veya sınır dışı edilmiş.

(Neden bu rakamlar bu kadar arttı?) Şimdi birinci sebep bu konuda Adalet Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. Çünkü bu süreçleri beraber beraber yürütmemiz gerekiyor. Ben huzurlarınızda Sayın Adalet Bakanımıza da, Sayın Dışişleri Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu nihayetinde hükümetimizin bir işi. Suçluların başka ülkelerde takip edilmesi, haklarında kırmızı bülten veya difüzyon çıkarılması ve iade edilmesi iş birliğini gerektiriyor. Bu iş birliğinin semerelerini görüyoruz. Beraber çalışmanın meyvelerini topluyoruz aslında. Bu iş birliğinin faydası olarak değerlendiriyorum.

Gürcistan'da var. Kaçanların büyük bir kısmı Yunanistan'da, Almanya'da, İtalya'da. Önümüzdeki günlerde ben mesela bir Almanya, İtalya, Yunanistan ziyareti de gerçekleştireceğim. Oradaki İçişleri Bakanlarıyla da görüşmeler yapacağım Yani güvenlik diplomasisini daha da arttıracağız.

Bu suçlular dünyanın hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler, hangi deliğe saklanırsa saklansınlar, devletimizin kudreti onları bulacak, yakalayacak ve adalete teslim edecek. Bu konuda Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak kararlıyız.

Bazı organize suç örgütleri, üyeleri ve çeteleri istihbarat örgütleriyle kol kola da çalışıyorlar. Bazı istihbarat örgütleri bunlara hamilik yapıyor. Kendi işlerini bazı gayrı meşhur işlerini bunlara işletiyorlar, kullanıyorlar yani. Kullanmışla aparat olduklarından dolayı bunlara ev sahipliği yapıyorlar.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ