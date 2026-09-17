Bir köy el ele verdi, fabrika kurdu! İlk ihracat Amerika'ya

Köyde çalışan Bilgin Uğur Işık ise projenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Kendi ürettiğimiz fındığı burada işliyoruz. Burada güle oynaya çalışıyoruz, hepimiz akrabayız. Yabancı kimse yok. Hepimiz iç içeyiz" dedi.

Köydeki üreticiler, mevcut üretimin daha büyük bölümünü işleyerek hem ürün çeşitliliğini hem de katma değerli üretimi artırmayı hedefliyor.