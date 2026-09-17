Trabzonspor'un Avrupa maçı ne zaman? KuPS-Trabzonspor karşılaşmasına geri sayım başladı!
Trabzonspor'un 2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların tarihleri belli oldu. Bordo-mavili temsilcinin Avrupa macerası ekim ayında başlayacak. Trabzonspor, lig aşamasındaki ilk sınavını Finlandiya'da verecek. Peki, Trabzonspor'un Avrupa maçı ne zaman?
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçı KuPS deplasmanında oynanacak. Bordo-mavililerin lig aşamasındaki son karşılaşması ise 17 Aralık'ta Kızılyıldız deplasmanında olacak.
TRABZONSPOR'UN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına 15 Ekim Perşembe günü çıkacak. Karadeniz ekibi, turnuvadaki açılış maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, ilk maçın ardından Avrupa'daki ikinci karşılaşmasını ise kendi sahasında oynayacak.
TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor
22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts
5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg
26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor
10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec
17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor