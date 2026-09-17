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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şarkı söyleyen öğrencilerden Bakan Tekin'e ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte şarkı söyleyen Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti. Öğrenciler, Erdoğan'ın gönderdiği hediyeleri de Tekin'in elinden aldı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte şarkı söyleyen öğrencileri makamında ağırladı.

Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendileri için gönderilen hediyeleri Bakan Tekin'in elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanla şarkı söyleyen öğrencilerden Bakan Tekine ziyaret
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğanla şarkı söyleyen öğrencilerden Bakan Tekine ziyaret

Çocuklarla sohbet eden Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen okulun kamuoyunda henüz yeterince tanınmadığını belirtti. Tekin, öğrencilerin sergilediği başarılı performansların okulun daha geniş kesimlerce duyulmasına ve tanınmasına vesile olduğunu ifade etti.

Ziyarete öğrencilerin aileleri ile okul müdürü Ali Yılmaz da eşlik etti.

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BAKAN TEKİN'E MÜZİK ZİYAFETİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin çok yönlü yetiştirildiğini belirten Tekin, öğrencilerin üretme ve sanat icra etme imkanını daha fazla bulduğunu söyledi.

Tekin, öğrencilere yönelik, "İnşallah çocuklarımızın bahtları açık olur. Ülkeye, millete faydalı bireyler olarak yetişir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanla şarkı söyleyen öğrencilerden Bakan Tekine ziyaret
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğanla şarkı söyleyen öğrencilerden Bakan Tekine ziyaret

Ziyarette Bengü Yeşilbaş, sözlerini yazıp bestelediği okul marşını Bakan Tekin için seslendirdi. Kıvanç Özgür ise ney dinletisi sundu.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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