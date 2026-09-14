Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul ziyareti! Öğrenciler şarkı ve şiirlerle karşıladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve şiirleri dinledi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Erdoğan, beraberinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ve beraberindeki heyetle okulu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan okul ziyareti! Öğrenciler şarkı ve şiirlerle karşıladı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan okul ziyareti! Öğrenciler şarkı ve şiirlerle karşıladı

ESERLERİ DİNLEDİ, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, buluşma sırasında öğrencilerin ve Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın seslendirdiği eserleri dinledi.

Buluşmada "Fikrimin İnce Gülü", "Ah Le Yar", "Çayeli’nden Öteye" ve Necip Fazıl Kısakürek’in "Gençliğe Hitabe" şiiri seslendirildi.

Programın sonunda öğrenciler ve öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Töreni’nden seslendi: Tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Töreni’nden seslendi: Tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
OKULLARDA YENİ DÖNEM
OKULLARDA YENİ DÖNEM
31 bin görevli ilk kez bahçelerde görev alacak
ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI
ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme!
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
Gaziantep FK'ya takıldı, puan kaybı 8'e çıktı
TRUMP DEVREYE GİRDİ!
TRUMP DEVREYE GİRDİ!
Rusya ve Ukrayna anlaştı!
KAZA DEĞİL
KAZA DEĞİL "OLASI KAST"
17 yaşındaki Tuana Elif'in ölümünde karar çıktı
NATO'DA 'TINDER' PANİĞİ
NATO'DA 'TINDER' PANİĞİ
Gizemli kadın Rus ajanı mı?
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni görüntüler
TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR
TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR
Icardi'nin geri dönüş hayaline engel
"HASTALIKLI BİR KOMPLO"
Trump, yapay zeka çağrılarına sert çıktı
'İKİ ÜLKENİN HATTINI HEDEFLEDİK'
'İKİ ÜLKENİN HATTINI HEDEFLEDİK'
Hint basınında skandal Türkiye hesabı!
TÜRKİYE'DEN BİR İLK!
TÜRKİYE'DEN BİR İLK!
İsrail basını "Çıtayı yükseltiyor" diye duyurdu
"FAVORİ AMA DİKKATLİ OLUN!"
Fransa'dan Beşiktaş ve Greenwood itirafı
BİR TEK KIZINI ÇIKARAMAMIŞ...
BİR TEK KIZINI ÇIKARAMAMIŞ...
Katliam gibi kazada can vermişti! Babası kahroldu
AİLE FOTOĞRAFINDA SIRA KRİZİ
AİLE FOTOĞRAFINDA SIRA KRİZİ
Modi çekince Putin dengesini kaybetti!
"MÜNECCİM MİSİNİZ?"
Kurtlar Vadisi ekibi bakın nasıl cevap vermişti
İSTANBUL AYRINTISI ORTAYA ÇIKTI
İSTANBUL AYRINTISI ORTAYA ÇIKTI
Trump'ın oğlunun düğününü Rusya mı finanse etti?
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
İsviçreli bankadan heyecanlandıran tahmin!
DEĞERİNE PAHA BİÇİLEMİYOR
DEĞERİNE PAHA BİÇİLEMİYOR
Dünyanın en önemli kaynaklarından biri bulundu
1 ÖĞRETMEN, 2 ÖĞRENCİ!
1 ÖĞRETMEN, 2 ÖĞRENCİ!
Bu okulda zil sadece 3 kişi için çalıyor
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
"Rekabet edemeyiz, paramız yok"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gözaltına alınmıştı... Oyuncu Çağla Boz'a ev hapsi verildi!
Ünlü oyuncuya ev hapsi verildi
Kaydet
Batan gemide 10 kişi kayıptı! Arama çalışmalarında flaş gelişme
Batan gemide 10 kişi kayıptı! Arama çalışmalarında flaş gelişme
Kaydet
Zonguldak'ta kaçak maden ocağı soruşturması! 1 tutuklama
Zonguldak'ta kaçak maden ocağı soruşturması! 1 tutuklama
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.