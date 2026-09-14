Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul ziyareti! Öğrenciler şarkı ve şiirlerle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve şiirleri dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Erdoğan, beraberinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ve beraberindeki heyetle okulu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan okul ziyareti! Öğrenciler şarkı ve şiirlerle karşıladı

ESERLERİ DİNLEDİ, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, buluşma sırasında öğrencilerin ve Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın seslendirdiği eserleri dinledi.

Buluşmada "Fikrimin İnce Gülü", "Ah Le Yar", "Çayeli’nden Öteye" ve Necip Fazıl Kısakürek’in "Gençliğe Hitabe" şiiri seslendirildi.

Programın sonunda öğrenciler ve öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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