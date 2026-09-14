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Batan gemide 10 kişi kayıptı! Arama çalışmalarında flaş gelişme

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Batan gemide 10 kişi kayıptı! Arama çalışmalarında flaş gelişme

Marmara Denizi'nde batan 'Tuğberk İmamoğlu'ndaki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama çalışmalarında bir cansız erkek bedenine ulaşıldı. Bedenin kayıp mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de 'Alsu' isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

BİR CANSIZ BEDEN BULUNDU

Silivri açıklarında meydana gelen kazanın ardından yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatışma bölgesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini bildirdi.

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Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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