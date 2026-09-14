Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı için sürpriz anlaşma! Enerji tesisleri vurulmayacak

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırmama konusunda mutabık kaldığını söyleyen Trump, Rusya'nın da aynı şekilde hareket etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Yıllardır süren Rusya-Ukrayna savaşında enerji tesislerini hedef alan karşılıklı saldırılar yeni bir safhaya girdi. Rafinerilerden enerji altyapısına kadar uzanan saldırılar küresel yakıt piyasalarını da sarsarken ABD Başkanı Trump'tan önemli bir açıklama geldi.

ABD Başkanı'nın açıklamasına göre Ukrayna, Rusya'nın enerji tesislerini hedef almamayı kabul etti. Rusya da Ukrayna'nın enerji tesislerine saldırmama konusunda aynı yönde karar aldı.

"RUSYA DA AYNI ŞEYİ KABUL ETTİ"

Trump açıklamasında, "Ukrayna, Rusya'nın enerji tesislerine saldırmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde hareket etmeyi kabul etti" dedi.

Açıklamanın hayata geçirilmesi halinde iki tarafın enerji altyapısına yönelik karşılıklı saldırılarında yeni bir süreç başlayacak.

Dizel fiyatlarında yaşanan yükselişe ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, "Dünya genelindeki dizel fiyatlarındaki artışın büyük bölümü İran'dan değil, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Trumptan Rusya-Ukrayna savaşı için sürpriz anlaşma! Enerji tesisleri vurulmayacak

TRUMP BİR GÜN ÖNCE ZELENSKİY'E ÇAĞRI YAPMIŞTI

Trump, İrlanda turnuvasını ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Zelenskiy ile konuyu görüştüğünü söylemişti.

"Sayın Zelenskiy'nin yapması gereken tek bir şey var. Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmayı durdurması gerekiyor."

Trump, Ukrayna'nın Rusya'da vurabileceği başka hedefler bulunduğunu savunarak sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Bu konuyu Sayın Zelenskiy ile konuştuk. Vurulabilecek başka pek çok hedef var. Dizel yakıt tesislerini vurmayın. Bu, dünyaya zarar veriyor."

UKRAYNA RUS RAFİNERİLERİNİ HEDEF ALIYORDU

Ukrayna son aylarda Rusya'daki petrol rafinerilerine uzun menzilli insansız hava araçlarıyla çok sayıda saldırı düzenledi. Kiev, söz konusu tesisleri savaş açısından meşru askeri hedefler olarak değerlendirirken Rusya da Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

Trump'ın duyurduğu karşılıklı kararın uygulanması halinde iki ülkenin enerji tesislerine yönelik saldırılarında önemli bir değişiklik yaşanacak. Ancak Trump, anlaşmanın kapsamı ve ne kadar süreyle geçerli olacağı konusunda ayrıntı paylaşmadı.

DİZEL FİYATLARI 6 DOLARI AŞTI

Trump'ın çıkışının arkasında küresel yakıt fiyatlarındaki yükseliş de bulunuyor. Haberde GasBuddy verilerine dayandırılan bilgiye göre ABD'de dizelin ulusal ortalama fiyatı galon başına 6 doların üzerine çıktı.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI MOSKOVA BORSASI'NI HAREKETLENDİRDİ

Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak enerji tesislerine saldırmama konusunda anlaştığını açıklamasının ardından Rusya hisse senedi piyasasında yükseliş hızlandı.

Moskova Borsası endeksi yüzde 3,61 yükselerek 2.363,41 puana çıktı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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