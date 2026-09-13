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Spor

Ferdi Kadıoğlu ve Cherif'in karşılaştığı maçta 5 gollü şov!

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Ferdi Kadıoğlu ve Cherif'in karşılaştığı maçta 5 gollü şov!

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Premier Lig'in dördüncü haftasında konuk olduğu Coventry City'yi 5-0'lık skorla mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti. Brighton'da karşılaşmaya 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu 90 dakika forma giydi. Ev sahibi ekibin Fenerbahçe'den transferi Sidiki Cherif ise oyuna 60. dakikada dahil oldu.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, deplasmanda Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry ile karşı karşıya geldi.

BIRGHTON GOL YAĞDIRDI

Ricoh Arena'da oynanan mücadeleyi konuk Brighton 5-0'lık skorla kazanarak ikinci galibiyetini aldı. Brighton'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Charalampos Kostoulas, 51. dakikada Malick Yalcouye, 70. dakikada penaltıdan Pascal Gross, 83. dakikada Lewis Dunk ve 90+4. dakikada Yasin Ayari attı.

Coventry - Brighton
Başlık ResmiCoventry - Brighton

COVENTRY 10 KİŞİYLE BİTİRDİ

Ev sahibi Coventry'de Taiwo Awoni, 53. dakikada şiddetli hareket sebebiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

FERDİ 90 DAKİKA SÜRE ALDI

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

CHERIF 60'DA OYUNA GİRDİ

Coventry'nin bu yaz Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Fransız forvet Sidiki Cherif, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Coventry - Brighton
Başlık ResmiCoventry - Brighton

COVENTRY PUANLA TANIŞAMADI

Bu skorla birlikte ligde ikinci galibiyetini elde eden Brighton, puanını 7'ye yükseltti. Bu sezon ligde çıktığı tüm maçlardan yenilgiyle ayrılan Coventry ise henüz puanla tanışamadı. Brighton, İngiltere Premier Lig'in beşinci haftasında Arsenal'i ağırlayacak. Coventry ise Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.

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