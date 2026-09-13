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Husilerle bölgeyi ateşe vermek istiyorlar: İran’ın hedefinde Mekke İttifakı var

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Husilerle bölgeyi ateşe vermek istiyorlar: İran’ın hedefinde Mekke İttifakı var

İran, Husiler üzerinden Babülmendep ve Suudi Arabistan’ı hedef alırken asıl hesap Mekke İttifakı’nı doğmadan boğmak. Uzmanlara göre Tahran, krizi bölgeye yayarak Türkiye ve Pakistan’ı da sahaya çekmeye çalışıyor.

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Yılmaz Bilgen
YILMAZ BİLGEN

İran bir kez daha vekil güçlerini sahaya sürdü. Bölge uzmanları, Yemen’deki Husiler ve Irak Haşdi Şabi militanları üzerinden Babülmendep ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İran saldırılarının ana hedefinin Mekke İttifakı’nı boğmak olduğunu söylüyor.

Kızıldeniz aksındaki el-Muha şehri ile Zukar ve Mayyun Adalarında kontrol sağlayan Husiler, Taiz ve Hudeyde kırsalında yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alana hâkim. İran güdümlü Husiler ayrıca Suudi Arabistan sınırındaki el-Cevf ve Marib hattının büyük bölümünü elinde tutuyor.

EŞ ZAMANLI VURULMA TESADÜF DEĞİL

Yemenli analist Redhwan Al-Khutabi, son saldırıların İranlı komutanlar tarafından yönetildiğini söyledi. Husi işgalinin Yemen şehirleri ve Babülmendep hattını kilitleyen bir nitelik kazandığını belirten Khutabi, “Suudi Arabistan’ın petrol bölgelerinin eş zamanlı vurulması, tüm bölgeyi kuşatan bir kriz planının açık göstergesi. İran ve Husiler, Hürmüz kozuna Babülmendep’i de eklemek istiyor. Babülmendep’in kontrolü daha kolay. İran, krizin küresel boyut kazanması ve ticaret rotalarının felç olması için bu yönteme başvurdu. Suudi Arabistan’daki kritik noktaların vurulması da gerilimi bölgeye yayma ve Mekke İttifakı’nı test etme amacını taşıyor” dedi.

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İKİSİNİN ÇIKARLARI ORTAK

Yemen’in Mağrib bölgesinde savaşın sürdüğünü belirten Khutabi, el-Cevf’te ordunun karşı saldırı başlattığını söyledi. Ticaret akışının aksamaması için alternatif güzergâhların devreye girdiğini belirten Khutabi, BAE’nin el-Fuceyra hattını kullandığını, Umman ve Irak-Suriye-Türkiye güzergâhlarının da tercih edilmeye başlandığını ifade etti.

Husilerle bölgeyi ateşe vermek istiyorlar: İran’ın hedefinde Mekke İttifakı var
Başlık ResmiHusilerle bölgeyi ateşe vermek istiyorlar: İran’ın hedefinde Mekke İttifakı var

Suudi Arabistan’ın ise Doğu-Batı hattına ağırlık verdiğini söyledi. Ensarullah’ın ilerleyişinin İsrail ve BAE’nin de işine geldiğini savunan Khutabi “Hem Mekke İttifakı’nı sabote etme hem de krizi geniş coğrafyalara yayma noktasında İsrail ve İran müşterek çıkara sahip” diye konuştu.

SABOTE ETMEK İSTİYORLAR

Ortadoğu analisti Mustafa Özcan’a göre Babülmendep’i kuşatma ve Suudi Arabistan’ı vurma stratejisinin ana hedefi, Pakistan-Türkiye-Suudi Arabistan ittifakının oluşturduğu Mekke İttifakı’nı doğmadan boğmak. İran ve İsrail’in zımni iş birliği içinde olduğunu belirten Özcan “Tahran bütün gücüyle ittifakı sabote etmek ve meseleyi sulandırmak istiyor. Orada Husi olarak görülen aslında İran’dır” dedi.

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Batı’nın Hürmüz’ün ardından Babülmendep’in de kapanması ve petrol akışının durmasına odaklandığını belirten Özcan “Gelişmeler bu eksende devam ederse yakında Süveyş de devre dışı kalır. İran hem Pakistan’ı hem Türkiye’yi sınıyor, iki ülkeyi de sahaya inmeye zorluyor” ifadelerini kullandı.

Husilerle bölgeyi ateşe vermek istiyorlar: İran’ın hedefinde Mekke İttifakı var
Başlık ResmiHusilerle bölgeyi ateşe vermek istiyorlar: İran’ın hedefinde Mekke İttifakı var
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ANKARA’NIN DURUŞU HAYATİ ÖNEMDE

Husileri PKK’ya benzeten Özcan “Osmanlı egemenliği döneminde de sürekli sorun çıkardılar. Sultan Abdülhamid’in Hicaz Demir Yolu’nu Yemen’e uzatma fikri de Husi isyanlarını bitirmek içindi. Husiler bölgeden sökülmedikçe istikrar gelmez, dünya ticareti tehdit altında kalır” dedi.

Özcan, “İsrail’i paravan olarak kullanıyorlar ancak Yemen’de on binlerce Sünni Müslüman katlettiler. Tarih Türkiye’ye yeni bir misyon biçiyor. Ankara’nın durduğu yer, bölgenin ve İslam dünyasının güvenliği ve istikrarı açısından hayati önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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