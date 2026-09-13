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FETÖ'de taht kavgası

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FETÖ'de taht kavgası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından gündeme gelen vasiyetname tartışması büyüyor. Belgeyi onaylayan noter Ahmet İdil hakkında soruşturma başlatılırken, noterlik yetkilerinin askıya alındığı belirtildi.

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Fetullah Gülen’in ölümünden sonra liderlik kavgasının kızıştığı FETÖ’de bu sefer de sahte vasiyet tartışması yaşanıyor. Noter Ahmet İdil’in FETÖ elebaşı Gülen’in vasiyetiyle ilgili şahısları ve belgeleri bizzat görmeden işlem yaptığı belirtildi.

Noter hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. İddiaya göre Gülen, 10 Aralık 2025 tarihli vasiyetnamesinde mal varlığını örgütün iki derneğine aktardı. Mal varlığının vasiyet yürütücüsü olarak da Cevdet Türkyolu’nu atadığını bildirdi. Eğer Cevdet Türkyolu bu görevi yerine getiremezse onun yerine Adam Kalaç’ı yedek yürütücü olarak atadığını kayda geçirdi.

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Gülen’in ölümünden sonra ortaya çıkarılan belge, elebaşının uzun yıllar yanında bulunan ve tabanın en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Cevdet Türkyolu tarafından duyuruldu. Ancak Gülen’in kardeşi Mesih Gülen belgenin sahte olduğunu söyledi.

Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen ve örgütün önemli isimlerinden Halit Esendir de vasiyetnamenin düzmece olduğunu dile getirdi. Son olarak FETÖ firarisi Ahmet Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vasiyetin sahte olduğunun kanıtlandığını belirtti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
Başlık ResmiFETÖ elebaşı Fetullah Gülen

Şikâyet üzerine soruşturma başlatan mahkemenin geçtiğimiz temmuz ayında Ahmet İdil’e yazı gittiği belirlendi. İdil, tanıkları telefonla aradığını öne sürdü. Mahkeme ise ABD yasalarına göre uzaktan noterlik yöntemi bulunmadığını hatırlattı.

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Vasiyetnameyi usulsüz şartlara rağmen onaylayan İdil’in New Jersey eyaletinin noterlik kurallarını ihlal ettiği ve yetkilerinin askıya alındığı belirtildi. FETÖ’cü İdil’in, örgütün finans hareketlerinde en büyük söz sahibi ve gizli yöneticisi olduğu öne sürülen Mustafa Özcan’ın emrinde bulunduğu belirtiliyor.

FETÖde taht kavgası
Başlık ResmiFETÖde taht kavgası

Ahmet İdil’in FETÖ’ye ait olduğu bilinen New Jersey’in Clifton kentindeki Ant Kitabevinde çalıştığı ve FETÖ kuruluşu The Light Inc’te muhasip üye olarak yer aldığı belgelenmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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