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Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon: 11 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında emniyet mensupları da var

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Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon: 11 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında emniyet mensupları da var

Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonu başlatıldı. Delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in talimatıyla yürütülen dosyalardan biri olan Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

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Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon: 11 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında emniyet mensupları da var
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon: 11 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında emniyet mensupları da var

BAKAN GÜRLEK: ÖNCELİĞİMİZ NAAŞI BULMAK

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Akın Gürlek, "Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek Yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Ama elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon: 11 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında emniyet mensupları da var
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon: 11 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında emniyet mensupları da var

Bu dosyayla ilgili Cumhuriyet başsavcılığının ciddi çalışma yürüttüğünün altını çizen Gürlek, soruşturma kapsamında geçmiş dönemde bazı kamu görevlilerinin kendilerine tanınan yetkileri usulsüz kullandıklarına işaret ederek, olayın aydınlatılmasını engellemeye veya bazı delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları yönündeki iddia ve bulguların da incelendiğini söylemişti.

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Bakan Gürlek, "Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa, kişinin unvanına bakılmaksızın ilgili savcılık hukuk çerçevesinde gereken işlemleri yapar. Soruşturmanın devamında yeni gelişmeler olabilir. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü süreçler var." sözlerini sarf etmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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