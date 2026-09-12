Aboubakar siftah yaptı, Bodrum FK lidere fark attı
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasındaki Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ın ilk golünü attığı maçta lider Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK sahasında Batman Petrolspor'u 4-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
32. dakikada Moreira'nın ortasında ceza sahası içinde Aboubakar, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Erşan'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Fernando'nun sert şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. 2-0
48. dakikada Loshaj'ın pasıyla ceza sahasına giren Ege'nin uzak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0
65. dakikada Arslan'ın kullandığı köşe atışında arka direkte Fernando, kafayla topu filelere yolladı. 4-0
79. dakikada Benny'nin pasında savunma arkasına sarkan Cordova, kaleci Sousa'nın müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada VAR incelemesinin ardından Batman Petrolspor lehine verilen penaltı kararı kesinlik kazandı.
83. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cordova'nın şutunda kaleci Sousa gole izin vermedi.