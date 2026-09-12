Hakan Çalhanoğlu için harekete geçildi: Görüşmeler başlıyor

İtalyan ekibi Inter'in, geçtiğimiz günlerde takımda kalmak istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme görüşmeleri için masaya oturacağı ileri sürüldü.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Di Marzio'nun haberine göre; Inter yönetimi, 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Haberde, 2027 yazında sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda tarafların devam etme ihtimali değerlendirileceği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu

ÜÇ OYUNCUYA YENİ SÖZLEŞME

Inter, Çalhanoğlu'nun yanı sıra Federico Dimarco ve Carlos Augusto'nun sözleşme durumlarını da öncelikli gündem maddeleri arasında tutuyor. Kulüp, bu üç oyuncuyla ilgili süreci netleştirdikten sonra diğer futbolcuların sözleşmeleri konusunda da görüşmeler yapacak.

INTER'DE KALMAK İSTİYOR

Hakan Çalhanoğlu, daha önce yaptığı açıklamada Inter'de kalmak istediğini ve yeni sözleşme konusunda henüz kendisiyle bir temas kurulmadığını belirtmişti.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası