Alanyaspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri, Trendyol Süper Lig'de cumartesi gününün öne çıkan karşılaşmaları öncesinde araştırılıyor. Akdeniz temsilcisi ile İzmir ekibinin karşı karşıya geleceği mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler yayın kanalı ve maç saatine odaklandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İki takımın da puan hedefiyle sahaya çıkacağı karşılaşma öncesinde maçın yayın programının yanı sıra takımların ligdeki son durumu da gündeme geldi.

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Alanyaspor-Göztepe maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'in 5. haftasındaki mücadele Alanya'da oynanacak.

Maçı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN SPORTS 2 yayınını kullanması gerekiyor.

Alanyaspor-Göztepe maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte yayın bilgileri

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor ile Göztepe arasındaki Süper Lig karşılaşması 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Alanyaspor sahasında oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Göztepe ise deplasmanda alacağı sonuçla sezonun ilk haftalarında yaşadığı puan kayıplarının ardından yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Alanyaspor-Göztepe maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte yayın bilgileri

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Alanyaspor'un sahası ev sahipliği yapacak. Akdeniz temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede saha avantajını kullanarak haftayı galibiyetle kapatmayı amaçlıyor.

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