Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Konyaspor, sahasında bordo-mavili ekibi mağlup ederek kötü gidişatına son vermeyi hedeflerken, Trabzonspor ise Gençlerbirliği karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından deplasmanda da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. İşte, Konyaspor Trabzonspor maç kadrosu muhtemel 11'ler...

Ligin ilk dört haftasında 7 puan toplayan Trabzonspor, Konya deplasmanında sezonun dış sahadaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Bordo-mavili ekip şu ana kadar ligde iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Trabzonspor sezonun ilk deplasman maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, üçüncü haftada Amed Sportif Faaliyetler karşısında 2-1'lik yenilgi yaşadı. Son haftada ise Trabzonspor Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 mağlup ederek moral buldu. Şimdi ise gözler Konyaspor Trabzonspor karşılaşmasında. İşte, Konyaspor Trabzonspor maç kadrosu muhtemel 11...

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Konyaspor: Bahadır, Andzouna, Adil, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih, Jean-Luc Dompe, Muleka, Colley, Enis Destan

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan Tufan, Fabinho, Muçi, Salah, Onuachu, Aral Şimşir

Konyaspor Trabzonspor maç kadrosu muhtemel 11! Kimler sakat, kimler cezalı?

KİMLER SAKAT, KİMLER CEZALI?

Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Ruslan Malinovskyi sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Konyaspor'da ise Enis Bardhi, kırmızı kart cezası nedeniyle bu akşamki mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Konyaspor Trabzonspor maç kadrosu muhtemel 11! Kimler sakat, kimler cezalı?

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Konyaspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı ve şifreli yayınlanacak. Mücadele MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Konyaspor Trabzonspor maç kadrosu muhtemel 11! Kimler sakat, kimler cezalı?

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Konyaspor Trabzonspor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Konyaspor Trabzonspor maç kadrosu muhtemel 11! Kimler sakat, kimler cezalı?

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor Trabzonspor karşılaşmasını hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Asen Albayrak olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Slovenya'dan Matej Jug olarak açıklandı. Jug'a AVAR görevinde Hüseyin Aylan eşlik edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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