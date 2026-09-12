Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

25 yıl sonra "seni seviyorum" diyebildiler! İşitme engelli kardeşler görenleri duygulandırdı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Doğuştan işitme engelli 24 yaşındaki Ayşegül ve 25 yaşındaki Yusuf Emre Aydın kardeşler, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatlarının ardından ilk defa birbirlerini duydu. Konya'da yaşayan aile, evlatlarının seslerini duyarak iletişim kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İşitme engelli insanların aynı zamanda konuşma becerisinden mahrum kalmaları hayatlarını en zorlaştıran durumlardan biri. Özellikle doğuştan işitme engelli olan kişiler duymaya başlasalar da dil terapisine ihtiyaç duyuyor.

Konya'da işitme engelli dünyaya gelen Ayşegül ve Yusuf Emre Aydın kardeşler, ailenin maddi durumunun el vermemesi ve ameliyat risklerinden çekinmeleri sebebiyle küçük yaşlarda biyonik kulak ameliyatı olamadı.

ÖNERİLEN HABERLER
Sosyal hayatın içinde
YAŞAM

Sosyal hayatın içinde 'sessiz' imza: İşitme engelli gençlerin el emeği eserleri

Bir süre tekvando sporu ile ilgilenen kardeşler ağabeyleri Mustafa Aydın'ın yaptığı araştırma sonucunda Konya Şehir Hastanesi'ne müracaat etti.

Yapılan testler sonucu kardeşlerin ameliyatından sonra işitme yetilerini kazanabileceği belirlendi. Yaklaşık 10 ay önce aynı gün ameliyat olan kardeşler, aldıkları eğitimlerle konuşmaya başladı.

25 yıl sonra seni seviyorum diyebildiler! İşitme engelli kardeşler görenleri duygulandırdı
Başlık Resmi25 yıl sonra seni seviyorum diyebildiler! İşitme engelli kardeşler görenleri duygulandırdı

DİL TERAPİSİ ALIYORLAR

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Erkun Tuncer, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatlarını hastaların konuşma becerisini de kazanabilmesi için 4 yaşından önce yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

Kardeşlerin sağ kulaklarına koklear implant cerrahisi gerçekleştirdiklerini ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Ameliyattan sonra işitmelerini tekrar sağlamak mümkün oldu. Kardeşler, ameliyat ettiğimizde 23 ve 24 yaşlarındaydılar. Şu anda fısıltı seslerini henüz tam duyamıyorlar ama konuşma seslerini işitecek yeterli bir seviyeye geldiler. Dil terapisi uzunca bir süredir devam ediyor. Şu an destek olarak dil gelişimleri için dil terapisi alıyorlar. Dil terapisi yıllar içerisinde normal sesleri duyacakları seviyelere de getirecek. Şu an ameliyatın 10. ayındayız."

25 yıl sonra seni seviyorum diyebildiler! İşitme engelli kardeşler görenleri duygulandırdı
Başlık Resmi25 yıl sonra seni seviyorum diyebildiler! İşitme engelli kardeşler görenleri duygulandırdı

"RÜYALARIMDA HEP 'ANNE, BABA' DEMELERİNİ DUYUYORDUM"

Anne Hatice Aydın (48) de ikinci çocuğu Yusuf Emre'nin 6-7 aylıkken işitme problemi olduğunu fark ettiğini anlattı.

Yusuf Emre için çare ararken dünyaya gelen üçüncü çocuğu Ayşegül'ün de işitme engelli olduğunu öğrendiklerini dile getiren Aydın, "Ankara'ya götürdük, test yaptılar, ameliyat dediler. Maddi durumumuz yoktu. 'Ameliyatın riskleri var. Duyabilir de duyamayabilir de, felç de kalabilir' dediler. Bu nedenle o dönem ameliyata sıcak bakmadık." ifadelerini kullandı.

Anne Aydın, yıllar sonra tanıştıkları bir rehabilitasyon merkezi görevlisinin yönlendirmesiyle tekrar doktora başvurduklarını vurgulayarak, Konya Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Erkun Tuncer ve ekibinin aynı gün yaptığı biyonik kulak ameliyatlarının ardından çocuklarının duymaya başladığını bildirdi.

Aldıkları dil terapisi ile çocuklarının yavaş yavaş konuşmaya da başladığını anlatan Aydın, çocuklarının kapının ve telefonun sesine tepki verdiğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

Aydın, Ayşegül ve Yusuf Emre'nin "anne" demesiyle çok mutlu olduğunu aktararak, "Çocuklarım artık 'anne' diyebiliyor. Bu çok güzel bir duygu, insan duygulanıyor. Hiç duymadığım bir şey. Rüyalarımda hep 'anne, baba' demelerini duyuyordum, beni kucaklıyorlardı. Bir uyanıyordum, gerçek değil ama 'İnşallah, Allah'ım bir gün nasip eder' derdim. Allah da duyurdu." diye konuştu.

25 yıl sonra seni seviyorum diyebildiler! İşitme engelli kardeşler görenleri duygulandırdı
Başlık Resmi25 yıl sonra seni seviyorum diyebildiler! İşitme engelli kardeşler görenleri duygulandırdı

"ANNE, BABA GİBİ KISA BAZI KELİMELERİ DE KONUŞMAYA BAŞLADIM"

Yıllar sonra ilk defa duymaya başlayan Ayşegül Aydın da işaret diliyle yaptığı açıklamada, kapının zil sesini duyup açabildiğini, bunun dahi kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Araçların korna sesini duyabildiğini, aldığı eğitimle bazı kelimeleri de çıkarmaya başladığını anlatan Aydın, "Şu anda artık sesleri duyabiliyorum. Konuşabilmek için ameliyattan önce 8 aylık eğitim sürecimiz oldu. Çok zorlanmıştım. Ameliyattan sonra duymaya da başlayınca artık kelimeleri daha rahat anlayabiliyorum. Anne, baba gibi kısa bazı kelimeleri de konuşmaya başladım." dedi.

Yusuf Emre Aydın da ameliyattan sonra eşine "seni seviyorum" diyebildiği için mutlu olduğunu, nikahta da memurun sorusunu sesli olarak cevapladığını söyledi.

25 yıl sonra seni seviyorum diyebildiler! İşitme engelli kardeşler görenleri duygulandırdı
Başlık Resmi25 yıl sonra seni seviyorum diyebildiler! İşitme engelli kardeşler görenleri duygulandırdı

Ağabey Mustafa Aydın (31), ameliyattan beklentilerinin çok fazla olmadığını ancak gelinen noktada kardeşlerinin az kelime ile de olsa konuşmaya başladığını dile getirdi.

Mustafa Aydın, "İlk başta 'seslendiğimiz zaman dönüp bize bakabilsinler, bu bize yeter' diyorduk. Bu bile bizim için en büyük hayaldi aslında. 'Abi' kelimesini ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Bu kadar ilerleyeceklerini beklemiyorduk." diye konuştu.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"ın düğün takıları bulundu
100 LİRAYA DAYANACAK!
100 LİRAYA DAYANACAK!
Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
Lozan ve Paris antlaşmalarını hiçe saydı
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
Kartal istifadan vazgeçti, idmana çıktı
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
Küçükçekmece’de talihsiz kadının ölüm anı kamerada
VISA VE MASTERCARD’A 10 TRİLYON DOLARLIK RAKİP
VISA VE MASTERCARD’A 10 TRİLYON DOLARLIK RAKİP
BRICS ödeme sistemleriyle dünyaya açılıyor
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
Polise direnip gazetecilere tükürmüştü
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
Trump İran için süre verdi!
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
Okan Buruk'un Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı!
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
12 Eylül mağdurları yaşadıklarını anlattı
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
İspanya'dan geldi, Arda Turan'ı öve öve bitiremedi
ANNE DUASI KABUL OLDU
ANNE DUASI KABUL OLDU
25 yıl sonra seslerini duyabildiler
KAFEDEKİ SALDIRIDA YENİ GELİŞME
KAFEDEKİ SALDIRIDA YENİ GELİŞME
Anne-oğula kül tablasıyla saldırmıştı
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
Kartal'ın verilmeyen 2 golünde karar doğru mu?
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
64 kişi gözaltında, 10 şirkete el konuldu
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
Telefonuna daldı, kabusu yaşadı!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
Togg'un yeni modeli T6X'e sürpriz talip
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Visa ve Mastercard’a 10 trilyon dolarlık rakip: BRICS ödeme sistemleriyle dünyaya açılıyor
Visa ve Mastercard’a 10 trilyon dolarlık rakip: BRICS ödeme sistemleriyle dünyaya açılıyor
Kaydet
F1 sıralama turları başladı! F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?
F1 sıralama turları başladı! F1 yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?
Kaydet
Bahçelievler'de temel kazma sırasında binanın istinat duvarı çöktü
Bahçelievler'de temel kazma sırasında binanın istinat duvarı çöktü
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.