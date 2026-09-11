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Ekonomi

4.1 milyar liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara yatıyor

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4.1 milyar liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4.1 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal ve hayvansal destekleme ödemelerine ilişkin sosyal medya üzerinden bilgi verdi.

Üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "4 milyar 108 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre hesaplara yatırılacak destekler şöyle:

  • Büyükbaş hayvancılık desteklemesi (buzağı) için 4 milyar 51 milyon 204 bin 220 lira
  • Büyükbaş hayvancılık desteklemesi (malak) için 45 milyon 810 bin 800 lira
  • Bitkisel üretim temel desteği için 5 milyon 702 bin 714 lira
  • Planlı üretim desteği (bitkisel) için 5 milyon 288 bin 204 lira
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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