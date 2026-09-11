Sonbahar mevsiminin ilerlemesiyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanacak değişimler yakından takip edilirken, “2026 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?” ve “Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?” soruları da gündeme geldi. Halk arasında pastırma yazı olarak adlandırılan kısa süreli sıcak hava döneminin zamanı her yıl aynı olmazken 2026 yılı için Meteoroloji'nin tahminleri araştırılıyor.

Meteoroloji'nin Eylül ayına ilişkin tahminlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürer? Pastırma yazı ne zaman başlar?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcaklarının Türkiye'de genel olarak ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısı arasında görülme ihtimali yüksektir. 2026 yılında pastırma yazı içinse 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki dönem işaret ediliyor. Tam ve net bir tarih verilemese de ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısı arasında pastırma yazının hissedilebileceği tahmin ediliyor.

Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürer? 2026 pastırma yazı tarihi gündemde!

2026 yılına ait eylül, ekim ve kasım sıcaklık tahmin haritaları birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin geniş bir bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürer? 2026 pastırma yazı tarihi gündemde!

PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcakları her yıl aynı sürede olmuyor. Atmosferdeki yüksek basınç koşullarının devamlılığına bağlı olarak dönem birkaç gün sürebileceği gibi yaklaşık bir haftaya kadar uzayabiliyor.

Geçmişte 3 ila 7 gün arasında etkili olan sıcak hava dönemleri görülürken uygun hava koşullarının süreci daha da uzattığı biliniyor.

Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürer? 2026 pastırma yazı tarihi gündemde!

Eylül ayında Türkiye'nin çok büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da fark yaklaşık 0,5-1 derece, diğer geniş alanlarda ise 1-2 derece civarında. Ekim ayında ise sıcaklık açısından yine normallerin üzerindeki tablo devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların 1-2 derece daha yüksek olması bekleniyor. Kasım ayında Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda sıcaklıklar daha çok mevsim normalleri civarında kalırken, ülkenin diğer kesimlerinde 0,5-1 derece üzeri değerler söz konusu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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