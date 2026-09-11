Beşiktaş'a kötü haber: Tahkim Kurulu'ndan Dusan Vlahovic kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün Sırp forveti Dusan Vlahovic için yaptığı itirazı reddetti. Bir maç cezası kesinleşen 26 yaşındaki oyuncu, bu akşamki Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Tahkim Kurulu'ndan beklediği sevindirici haber geldi. Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı derbide Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar ile gerginlik yaşayan Dusan Vlahovic'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maç ceza onandı.

Dusan Vlahovic, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandırdı.

ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK

Yıldız forvet, Süper Lig'in 5'inci haftasında bugün saat 20.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Erzurumspor FK maçında takımını yalnız bırakacak.

Dusan Vlahovic, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası almıştı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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