Girne gemi faciasından yeni görüntü ortaya çıktı! Sol kızak kırılmış

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehri açıklarında batan Filo Jet gemisiyle ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Gemide kaybolan Özgür Gönül'ün ailesine gönderdiği öğrenilen videoda geminin kızağının kırık olduğu görülüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay esnasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu anlar görülüyor.

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta yaşanan Filo Jet gemi faciası ile alakalı yürütülen soruşturma sürerken, batan gemide kaybolan Özgür Gönül'ün olay esnasında çektiği görüntü ortaya çıktı. Gönül'ü ailesine yolladığı görüntüde, geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride büyük panik yaşandığı anlar görülüyor.

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KIZAĞIN KIRIN OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Filo Jet gemi faciası ile ilgili soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı, bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar vermişti. Mahkemede soruşturmayla alakalı bulguları paylaşan Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay esnasında ailesine yolladığı video kaydının da soruşturma dosyasına girdiğini duyurmuştu. Söz konusu görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü söyleyen Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye aktarmıştı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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