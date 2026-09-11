Sinema dünyası uyuşturucu batağında! Yönetmen ve oyuncular anlattı: Yasaklı madde setlere giriyor

Türk sinema ve dizi sektöründe uyuşturucu kullanımı endişe verici hâlde. Önemli bir oyuncu, yakın zamana kadar setlerde bile uyuşturucu kullanıldığını söylüyor. Bağımlılığın zannedilenden daha yaygın olduğunu anlatan bir yönetmen ise sözleşmelere “uyuşturucu maddesi” eklediklerini ve artık oyuncu bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor. Yeşilçam’ın usta jönü Ediz Hun ise oyunculara “Bu işten uzak durun” diye sesleniyor.

“Beni Sevenler Listesi” filminde Yılmaz adlı bir torbacının yaşadıkları üzerinden sinema dünyasındaki madde kullanımı anlatılıyordu. 2021 çıkışlı eserde oyuncusundan yönetmenine, senaristinden figüranına birçok kişinin kapalı şuurla Cihangir’de dolaştığı görülüyordu.

Filmin ilk gösteriminin ardından geçen beş senede bunların aslında belgesel gerçekliğinde olduğunu anladık. Artık sinema ve dizi dünyasından birçok meşhur isim, uyuşturucu ile anılıyor; kimileri gözaltına alınıyor, kimileri devam ettikleri projelerden ayrılmak zorunda kalıyor, bazıları ise ne yazık ki “şüpheli” şekilde hayatını kaybediyor.

Son aylarda ise yapımcılar, oyuncuların sözleşmelerine uyuşturucu kullanımının ortaya çıkması hâlinde yapıma verilen zararın karşılanması için madde koymaya başladı.

İstanbul Üniversitesinde yapılan bir akademik araştırma, sinema dünyasında proje bazlı çalışma, geciken ödemeler ve uzun çalışma saatlerinin âdeta kural hâline geldiğini ortaya koyuyor.

Peki bunlar, uyuşturucu bağımlılığının artmasında tek başına tesirli olabilir mi?

Sinema dünyasının uyuşturucu batağına saplanmasının arka planında ne yatıyor?

Konuyu sektörden yönetmen ve oyuncularla konuştuk…

UYUŞTURUCU KULLANIMI VAKA-İ ADİYEDEN OLDU

Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan farklı popüler dizi ve sinema filmlerinde rol almış bir erkek oyuncu “Sinema dünyasında uyuşturucu madde kullanımı çok eskilere dayanıyor. Bu, birbirinizden öğrendiğiniz bir şey. Çünkü sette birlikte çok vakit geçiriyorsunuz. Yakınlaşınca da birbirinize benzemeye başlıyorsunuz. Ortama uyum sağlama çabası ve özenti bunda etkili oluyor” diyor.

“Oyuncular arasında uyuşturucu kullanımı vaka-i adiyeden bir durum oldu” ifadesini kullanan oyuncu, sözlerine şöyle devam ediyor:

Kullananlar kendi aralarında çok rahat bir şekilde hareket ederler. Zaman zaman sette bile kullananlara şahit oldum. Yönetmen ve yapımcı -kendisi de kullanıyorsa- bu duruma göz yumabiliyor.

Oyuncuların en çok da “Ezberimi kolaylaştırıyor, role kolay giriyorum” diyerek uyuşturucuya bahane uydurduklarını söyleyen oyuncu “Ancak ‘Bunu bir şey zannediyoruz ama hâlimiz berbat’ diyerek yakındıklarını da çok duydum. Kullanmadıklarında aşırı gergin olduklarını defalarca gördüm” ifadelerini kullanıyor.

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SETİMİ JANDARMA BASTI

Popüler dizi ve filmlerin yönetmenliğini üstlenen bir sinemacı ise “Uyuşturucu yüzünden daha önce kafasını kaldıramayıp sete gelemeyen oyuncularım oldu. Yıllarca önce çektiğim TV filminin seti ise bir oyuncunun esrar arayışı yüzünden jandarma tarafından basıldı. Bu bir hastalık; sektörü sarmış durumda. Kullananların sayısı zannedilenden daha fazla” şeklinde konuşuyor.

“Uyuşturucu meselesi yüzünden artık oyuncu bulmakta zorlanıyoruz” diyen yönetmen, şunları anlatıyor: Bir yapıma başladığımda “Acaba bir oyuncuda uyuşturucu çıkar mı?” diye endişe ediyorum. Bu yüzden oyuncuların sözleşmelerine “Yasaklı madde kullanımına dair herhangi bir durum olursa film projesinin zararını tazmin eder” diye madde koymaya başladık. Çünkü bir gözaltı durumunda yapım zarar görüyor. Fakat bu defa da oyuncular altına imza atmak istemediler.

Yönetmen, oyunculardan DNA testi istenmesinin bile yapımcılar arasında konuşulduğunu sözlerine ilave ediyor.

TATMİNSİZLİK YAYGIN

Yönetmen Nazif Tunç ise sinema dünyasındaki uyuşturucu eğiliminde tatminsizliğin tesirli olduğunu savunuyor. Tunç şöyle konuşuyor:

Tatminsizlik çağımızın sıkıntısı. Bu, herkeste var ama oyuncular arasında daha yaygın. Çünkü oyuncular hayalî karakterleri canlandırıyorlar; bazen iş adamı, bazen kabadayı, bazen prenses oluyorlar. Tabii, sonra oynadıkları karakterlerin etkisi altında kalıyorlar. Filmlerdeki hayalin devam etmesini istiyorlar. Bunu sağlamak için de bir şuursuzluk lazım. İşte uyuşturucuda bunu bulduklarını sanıyorlar. Uyuşturucu kullanımı, oyuncular arasında bir trend olmuş durumda.

OYUNCUNUN ARKASINDA DESTEK KOYARAK FİLM ÇEKTİK

Nazif Tunç, “Zamanında set sabahı alkolizmden ötürü ismini vermek istemediğim usta aktörleri otel odalarından topladığımız oldu. Hiç unutmam alkollü bir jönü sete getirdik, arkasına destek koyarak filmi çektik. Bir zamanlar alkolizm birçok oyuncuyu telef etti. Şimdi ise uyuşturucu bir sürü oyuncuyu ve yönetmeni telef ediyor” ifadelerini kullanıyor.

ÇALIŞMA ŞARTLARI BAHANE OLMAZ

Oyuncu Celal Al ise setlerdeki zorlu çalışma şartlarının uyuşturucu için bahane olamayacağını söyleyerek şöyle konuşuyor: En ağır çalışma şartlarında olan kişiler, belki de maden işçileridir. Bu insanların işini bahane edip de uyuşturucu kullandığını duymadım. Bağımlılıkta maneviyat eksikliğinin etkisi bence çok büyük. Fazlaca zevk ve sefahat içine düşmek bu duruma sürükleyebiliyor. Zannedilenin aksine dar gelirli insanların çocukları da bulaşabiliyor. Rabb’im kurtarsın diyorum. Sonuçta hepsi bizim insanımız.

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BİZİM ZAMANIMIZDA BÖYLE DEĞİLDİ

Yeşilçam’ın usta jönü Ediz Hun, “Yeşilçam’da civarımızda kullanan kimse yoktu. Sigara kullanmamıza rağmen bize teklif eden de olmadı. Ancak şimdi uyuşturucu kullanımının çok arttığı söyleniyor. Benim de kulağıma geliyor. Niçin böyle bir şeye teşebbüs ediyorlar bilemiyorum. Bu çok kötü bir alışkanlık. Allah çocuklarımızı korusun. Değerli aktörlerimize bu işten uzak durmalarını şiddetle tavsiye ediyorum” diyor.

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