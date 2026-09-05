Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kız arkadaşının Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu söylediği öğrenilirken, evde uyuşturucu madde bulunması nedeniyle ölüm şüpheli olarak kayıtlara geçti.

Oyuncu Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., cevap alamayınca eve kendisinde bulunan anahtarla girdi. Özlem E., Kılıç'ı salonda oturur halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kız arkadaşı 'lenf kanseriydi' dedi... Serhat Kılıç'ın ölüm sebebi otopside belli olacak!

KIZ ARKADAŞI DUYURDU: LENF KANSERİYDİ

Olay yeri inceleme ekipleri oyuncunun evinde ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan iddiaya göre polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

Ayrıca, Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulunurken, Kılıç'ın vefatı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçmişti. Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız arkadaşı 'lenf kanseriydi' dedi... Serhat Kılıç'ın ölüm sebebi otopside belli olacak!

MESLEKTAŞLARI EVİNİN ÖNÜNE GELDİ

Oyuncunun vefat haberini alan Serhat Kılıç'ın yakınları, evinin önüne geldi. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, Kılıç'ın eski rol arkadaşı oyuncu Eren Vurdem de gelenler arasındaydı.





GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Öte yandan hayatını kaybeden oyuncunun cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin yürütülen çalışma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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