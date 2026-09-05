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Ekonomi

Altınını bozdurmayı düşünenler dikkat! Uzman isim rakam verdi: Düşüş geçici, beklenti yüksek

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Altın ve para piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, altındaki kritik destek bölgelerini ve gelecek döneme dair tahminlerini paylaştı. Ons altında 4.000 doların altının artık uzak bir ihtimal olduğunu belirten Ergezen, gram altında 6.600 - 7.200 TL bandına dikkat çekti. Muhtemel bir barış senaryosunda hedefleri tek tek açıklayan uzman isim, 2027 yılı için 9 bin TL sınırını işaret etti.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede hem kısa vadede takip ettiği seviyeleri hem de savaşın sona ermesi halinde altın piyasasında oluşabilecek tabloyu anlattı.

Küresel piyasalarda kar satışlarının etkili olduğunu ancak belirli destek seviyelerinin korunduğunu ifade eden Zafer Ergezen, ons altın tarafında 4.000 dolar altının artık uzak bir ihtimal olduğunu savundu.

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"4 BİN DOLARIN ALTINA DÜŞMEZ"

ABD’den gelen makroekonomik verilerin Fed’in sıkılaşma adımlarını tetikleyebileceğine işaret eden Ergezen, piyasadaki mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

Altınını bozdurmayı düşünenler dikkat! Uzman isim rakam verdi: Düşüş geçici, beklenti yüksek
Başlık ResmiAltınını bozdurmayı düşünenler dikkat! Uzman isim rakam verdi: Düşüş geçici, beklenti yüksek

"Kısa vadede 4.350 - 4.400 bandı çok güçlü. Ben açıkçası çok fazla bunun altına gelmesini beklemiyorum. Yeniden burada 4.600 seviyelerine doğru bir hareket olması yeni hafta içerisinde bence daha yüksek bir olasılık. Çünkü dediğim gibi kar satışları yaşandı. Bir miktar göreceğiz ama bu bir yükseliş trendi de olacağını düşünmüyorum açıkçası.

Çünkü ABD tarafından gelen tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerine geldi. Bu da ABD Merkez Bankası Fed 'in faiz arttıracağı ihtimallerini arttırdı. Bu piyasayı bir miktar baskılıyor. Ben bir süre daha yatay piyasa görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yükselişlerde ise burada 4.600, 4.650 seviyelerini takip ediyor olacağız. Ben bu sene içerisinde bir daha 4.000 dolar seviyelerinin altını görmesini beklemiyorum"

Altınını bozdurmayı düşünenler dikkat! Uzman isim rakam verdi: Düşüş geçici, beklenti yüksek
Başlık ResmiAltınını bozdurmayı düşünenler dikkat! Uzman isim rakam verdi: Düşüş geçici, beklenti yüksek

SAVAŞ BİTERSE ALTIN NE KADAR OLUR?

Gram altın cephesinde de benzer bir yatay bant hareketinin hakim olacağını öngören Ergezen, 6.600 TL seviyesinin altının görülmesinin zor olduğunu ve 6.600 - 7.200 TL aralığında bir salınım beklediğini kaydetti.

Jeopolitik krizlerin piyasa tahminlerini doğrudan etkilediğini vurgulayan Ergezen, ABD seçimleri öncesinde muhtemel bir barış anlaşmasının dengeleri tamamen değiştirebileceğini belirtti.

Olası senaryoyu değerlendiren uzman isim, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene bir miktar tabii savaş, bütün beklentileri bozdu, bütün tahminleri bozdu. Ama eğer önümüzdeki seneye kadar ki Kasım'da seçimler var, ben seçimlerden önce bir anlaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ama gerçekleşecek mi göreceğiz. Çünkü Trump ne yapacağı belli olmaz.

Altınını bozdurmayı düşünenler dikkat! Uzman isim rakam verdi: Düşüş geçici, beklenti yüksek
Başlık ResmiAltınını bozdurmayı düşünenler dikkat! Uzman isim rakam verdi: Düşüş geçici, beklenti yüksek

Eğer bu sene içerisinde bir anlaşma olursa, jeopolitik risklerin azaldığı bir ortam görürsek ons tarafında 4.800, 5.000 seviyelerine doğru gidebiliriz. Gram altın tarafında da 7.600 - 7.800 bandına doğru hızla gideriz diye düşünüyorum. Bu sene içerisindeki benim gram altın hedefim 7.600 - 7.800 seviyeleriydi, o civarlarda da kapatırız"

Altınını bozdurmayı düşünenler dikkat! Uzman isim rakam verdi: Düşüş geçici, beklenti yüksek
Başlık ResmiAltınını bozdurmayı düşünenler dikkat! Uzman isim rakam verdi: Düşüş geçici, beklenti yüksek
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2027 PROJEKSİYONU: ALTINDAN BORSA İSTANBUL'A KAYIŞ

Gelecek döneme ilişkin beklentilerini paylaşan Ergezen, 2027 yılında altın ve gümüşün yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini, gram altının 8.000 TL sınırını aşarak 9.000 TL seviyelerine yaklaşacağı öngörüsünde bulundu. Ancak asıl güçlü performansın borsa tarafında yaşanacağını belirten Ergezen, Türkiye'nin ekonomi politikalarına ve not artışlarına dikkat çekti:

Altınını bozdurmayı düşünenler dikkat! Uzman isim rakam verdi: Düşüş geçici, beklenti yüksek
Başlık ResmiAltınını bozdurmayı düşünenler dikkat! Uzman isim rakam verdi: Düşüş geçici, beklenti yüksek

"2027 senesi 2026'ya göre daha genel olarak daha iyi bir sene olacak. Ancak daha güçlü performansın özellikle ekonomi taraftaki faizler tarafındaki gevşeme ile birlikte gelişmekte olan ülkeler tarafında olmasını bekliyorum.

Türkiye'nin kredi notunun artmaya devam edeceğini bekliyorum. Bunun da yabancı girişinin artışına yol açacağını, 2027 ve 2028 senelerinin özellikle altından ziyade Borsa İstanbul tarafında çok daha güçlü bir seyir göstermesini bekliyorum"

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