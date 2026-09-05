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Spor

Vlahovic'ten takım arkadaşına 'Messi' benzetmesi

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Vlahovic'ten takım arkadaşına 'Messi' benzetmesi

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Fenerbahçe'yi 2 golle geçtikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Güzel bir atmosferde iyi bir iş çıkardıklarını kaydeden Vlahovic, Orkun Kökçü ve Vincenzo Italiano ile ilgili olarak övgü dolu ifadeler kullandı. Kökçü'nün kendi performansındaki katkısına vurgu yapan 26 yaşındaki hücumcu, "Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana." dedi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyet golünü atan Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından konuştu.

"TÜRKİYE'DE DERBİLER ZORDUR"

Harika bir atmosferde çok iyi bir sonuç aldıklarını ve büyük mutluluk yaşadıklarını kaydeden Dusan Vlahovic, "Çok önemli bir maçtı. Harika bir atmosferde oynadık. Türkiye'de derbiler zordur. Benim de ilk derbim oldu. Bugün çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Takıma, hocama, camiama teşekkür etmek istiyorum. Bu maç artık bitti. Sonraki maça bakacağız." şeklinde konuştu.

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"MESSİ GİBİ BİR ASİST YAPTI BANA"

Orkun Kökçü'nün performansındaki katkısına dikkat çeken Vlahovic, "İlk geldiğimden beri her yerde söyledim, herkes bana içten davrandı. Bunun için teşekkür ediyorum. Söylemeye gerek yok, Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana. Onunla oynadığım için çok şanslıyım. İyi gidiyoruz. Sezon boyunca yarışmacı olmak istiyorsak böyle devam etmemiz lazım." diye konuştu.

Vlahovic'ten takım arkadaşına 'Messi' benzetmesi
Başlık ResmiVlahovic'ten takım arkadaşına 'Messi' benzetmesi

"ONUN İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Vincenzo Italiano hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Sırp yıldız, "Yaptığımız her şey sahada görünüyor. Tüm doğrular sahada gözüküyor. Italiano'ya teşekkür ediyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Onunla tekrar çalıştığım için çok şanslıyım. Dünya çapında bir hocamız var." açıklamasını yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN MAÇLARI KAZANMAK"

Kaç gol atacağına yönelik soruya da cevap veren Vlahovic, "Attığım golleri saymıyorum. Önemli olan maçları kazanmak. Bir şeyler kazanacaksak bu birlikte olacak. Ben elimden geleni yapıyorum. Sıkı idmanlar yapıyorum. Şu an yüzde 50-60'ım. Son dönemde çok oynayamadım. En iyi formuma kavuşup takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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