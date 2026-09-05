Luis Enrique'den Galatasaray maçı sözleri: İstanbul'da çok güzel bir anım var

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile 27 Ocak 2027 Çarşamba günü Parc des Princes'ta oynayacakları karşılaşma hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fransa Ligue 1'in 3'üncü haftasında Monaco'ya öne geçmesine rağmen 2-1 kaybeden Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique, müsabakanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Galatasaray, 9 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Sporting ile deplasmanda karşılaşacak.

"100'ÜNCÜ GOLÜMÜ ALİ SAMİ YEN'DE ATTIM"

Sarı-kırmızılı ekibi henüz detaylı şekilde incelemediğini belirten 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, temsilcimizin oyuncu kalitesine ve iç saha atmosferine dikkat çekerek, "Galatasaray'ı henüz analiz etmedim. Ancak oyuncularını tanıyoruz, kalitelerini biliyoruz. Stadyumu ve oradaki atmosferi de çok iyi biliyorum. Benim için orada çok güzel bir anı saklı. Barcelona forması giyerken kariyerimdeki 100'üncü golümü Galatasaray'ın stadında, Ali Sami Yen'de atmıştım" ifadelerini kullandı.

Luis Enrique, PSG'nin başında son 2 sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

ZORLU MAÇ 27 OCAK'TA

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvasında yer alan Galatasaray ile PSG, lig aşamasının son haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 27 Ocak Çarşamba günü Fransız ekibinin sahası Parc des Princes'ta oynanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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