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Spor

Sevdiği kız için kaçıp gitti: Süper Lig'de olay futbolcu hakkında karar verildi

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Sevdiği kız için kaçıp gitti: Süper Lig'de olay futbolcu hakkında karar verildi

Kocaelispor, Malili futbolcu Habib Ali Keita'nın sözleşmesini tek taraflı ve haklı nedenle feshettiğini açıkladı. Başkan Recep Durul, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, hazırlık kampına katılmayan ve maçlara çıkmayan 24 yaşındaki oyuncu hakkında, "Bir kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor" açıklamasını yapmıştı.

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Süper Lig ekibi Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Habib Ali Keita'nın sezon öncesi hazırlık kampları ile antrenmanlara izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmadığı bildirildi. Malili futbolcunun, bu sezonki müsabakalara da katılmadığı aktarılan açıklamada, kendisine sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda ihtarnameler gönderildiği belirtildi.

Habib Ali Keita
Başlık ResmiHabib Ali Keita

"HİZMET İLİŞKİSİNİ ÇEKİLMEZ HALE GETİRDİ"

Keita'nın, ihtarnamelere rağmen sözleşmeden doğan edimlerini ağır ve ısrarlı şekilde ihlal ettiği savunulan açıklamada, bu durumun taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin Kocaelispor açısından devamını çekilmez hale getirdiği kaydedildi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Keita dönerse Kocaelispor'un faydasına olacak şeyleri düşünürüz, gerekirse affederiz" demişti.
Başlık ResmiKocaelispor Başkanı Recep Durul, "Keita dönerse Kocaelispor'un faydasına olacak şeyleri düşünürüz, gerekirse affederiz" demişti.

"SÖZLEŞME HAKLI NEDENLE FESHEDİLDİ"

Bu gerekçelerle sözleşmenin kulüp tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedildiği belirtilen açıklamada, "Kulübümüz tarafından futbolcu hakkında ve müteselsil sorumluluk ilkesi mucibince feshi müteakip olması halinde futbolcu ile ilk sözleşmesel ilişkiye girecek 3'üncü kulübe FIFA Futbol Mahkemesi nezdinde sportif ceza ve tazminat talepli dava ikame edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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