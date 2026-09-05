Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Rusya yine aynı olayı konuşuyor! Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Rusya yine aynı olayı konuşuyor! Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü
Fotoğraf Başlığı Rusya yine aynı olayı konuşuyor! Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü

Rusya'da üst düzey isimlerin şüpheli koşullarda gerçekleşen ölümlerine bir yenisi eklendi. Aşırılıkla mücadele biriminde üst düzey görevlerde bulunan Albay Shalaginov, emekliye ayrılmasının kısa süre ardından Yekaterinburg'da bir binanın önünde ölü bulundu. Rus basınında Shalaginov'un pencereden düştüğü bildirilirken, olayın koşullarına ilişkin farklı iddialar gündeme geldi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde eski üst düzey emniyet yetkilisi Albay Shalaginov'un ölümü ülkede gündem oldu.

Newsweek'in yerel Rus basınına dayandırdığı haberine göre, Sverdlovsk Bölgesi İçişleri Bakanlığına bağlı Aşırılıkla Mücadele Merkezi'nin eski başkan yardımcısı Shalaginov, salı günü bir konut binasının önünde ölü bulundu.

Rusya yine aynı olayı konuşuyor! Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü
Başlık ResmiRusya yine aynı olayı konuşuyor! Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü

9'UNCU KATTAN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Olayın meydana geldiği Shchorsa Caddesi'ndeki binanın çevresinden görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Visegrad, Shalaginov'un binanın dokuzuncu katından düştüğünü ileri sürdü.

Shalaginov, kolluk kuvvetlerinde uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra kısa süre önce emekliye ayrılmıştı.

Sverdlovsk İçişleri Bakanlığı da Shalaginov'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Rusya yine aynı olayı konuşuyor! Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü
Başlık ResmiRusya yine aynı olayı konuşuyor! Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü

RUS BASININDA ÇELİŞKİLİ İDDİALAR VAR

Shalaginov'un ölümünün koşullarına ilişkin Rus basınında farklı iddialar yer aldı.

Rusya merkezli URA, Shalaginov'un İçişleri Bakanlığı yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevinden ayrıldığını ve intihar ettiğini ileri sürdü. Ukrayna basını ise söz konusu iddianın yer aldığı haberin daha sonra URA.ru'nun internet sitesinden kaldırıldığını duyurdu.

Sverdlovsk İçişleri Bakanlığı ise Shalaginov'un kurum yönetimiyle anlaşmazlık yaşadığı yönündeki iddiayı reddetti.

"TERFİ TEKLİFİNİ REDDETTİ"

Sverdlovsk Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Gorelykh, Shalaginov'a terfi teklif edildiğini ancak kendisinin teklifi kabul etmediğini söyledi.

Gorelykh, ölümün Shalaginov'un mesleki faaliyetleriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da reddederek yaşananları "telafisi imkansız bir kayıp" olarak nitelendirdi.

E1'e konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak ise Shalaginov için "Çok iyi ve yetkin bir adamdı, her zaman astları için mücadele ederdi" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA PENCEREDEN DÜŞEN ÜST DÜZEY İSİMLER YİNE GÜNDEMDE

Shalaginov'un ölümü, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarının başlamasından bu yana üst düzey yetkililer ve iş insanlarının pencerelerden düşerek hayatını kaybettiği vakaları yeniden gündeme taşıdı.

Ancak Shalaginov'un ölümü ile Ukrayna'daki savaş arasında bilinen bir bağlantı bulunmuyor. Ölümün kesin koşullarına ilişkin soruşturmanın sonucu da henüz açıklanmadı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
Kayıp yakınları itiraz edecek
ALINIR MI SATILIR MI?
ALINIR MI SATILIR MI?
Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
Jackson’ı zehirleyen ‘ilaç’la ölmüş!
ŞANTAJCI AVUKATLAR
ŞANTAJCI AVUKATLAR
Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın
"İŞ İŞTEN GEÇTİ"
G.Saray maçında penaltı ve kırmızı kart doğru mu?
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
Aracın bağlanacağını öğrendi, dehşet saçtı
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
Başakşehir'de 5 gol ve 1 kırmızı kart
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
Çok sayıda müşteri yaralandı
DÜĞÜN GÜNÜ CAN VERDİ
DÜĞÜN GÜNÜ CAN VERDİ
Henüz 26 yaşındaydı... Ölümü kahretti
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
Kuralsız servisçi korsanı patlattı
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
Savaş sonrası Orta Doğu için yeni plan
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
Kartal ve Italiano'nun muhtemel 11'leri netleşti
TELEFONLAR SUSMADI!
TELEFONLAR SUSMADI!
Vatandaş akın etti, tek tek incelenecek
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
Musibetlerden ders çıkarmak önemli bir mesele
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
CHP'li 4 isim AK Parti'ye geçti, dengeler değişti
"BU YÜZDEN GÖNDERDİLER"
Buruk'tan Fenerbahçe ve Talisca sözleri
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
Terör propagandasına geçit yok
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
"Adam makine ya" dedi, G.Saraylı yıldızı öve öve bitiremedi
Kaydet
Düğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı
Düğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı
Kaydet
Yunan Bakan İstanbul ve Ayasofya'yı diline doladı!
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.