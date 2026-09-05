Rusya'da üst düzey isimlerin şüpheli koşullarda gerçekleşen ölümlerine bir yenisi eklendi. Aşırılıkla mücadele biriminde üst düzey görevlerde bulunan Albay Shalaginov, emekliye ayrılmasının kısa süre ardından Yekaterinburg'da bir binanın önünde ölü bulundu. Rus basınında Shalaginov'un pencereden düştüğü bildirilirken, olayın koşullarına ilişkin farklı iddialar gündeme geldi.

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde eski üst düzey emniyet yetkilisi Albay Shalaginov'un ölümü ülkede gündem oldu.

Newsweek'in yerel Rus basınına dayandırdığı haberine göre, Sverdlovsk Bölgesi İçişleri Bakanlığına bağlı Aşırılıkla Mücadele Merkezi'nin eski başkan yardımcısı Shalaginov, salı günü bir konut binasının önünde ölü bulundu.

Rusya yine aynı olayı konuşuyor! Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü

9'UNCU KATTAN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Olayın meydana geldiği Shchorsa Caddesi'ndeki binanın çevresinden görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Visegrad, Shalaginov'un binanın dokuzuncu katından düştüğünü ileri sürdü.

Shalaginov, kolluk kuvvetlerinde uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra kısa süre önce emekliye ayrılmıştı.

Sverdlovsk İçişleri Bakanlığı da Shalaginov'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Rusya yine aynı olayı konuşuyor! Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü

RUS BASININDA ÇELİŞKİLİ İDDİALAR VAR

Shalaginov'un ölümünün koşullarına ilişkin Rus basınında farklı iddialar yer aldı.

Rusya merkezli URA, Shalaginov'un İçişleri Bakanlığı yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevinden ayrıldığını ve intihar ettiğini ileri sürdü. Ukrayna basını ise söz konusu iddianın yer aldığı haberin daha sonra URA.ru'nun internet sitesinden kaldırıldığını duyurdu.

Sverdlovsk İçişleri Bakanlığı ise Shalaginov'un kurum yönetimiyle anlaşmazlık yaşadığı yönündeki iddiayı reddetti.

"TERFİ TEKLİFİNİ REDDETTİ"

Sverdlovsk Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Gorelykh, Shalaginov'a terfi teklif edildiğini ancak kendisinin teklifi kabul etmediğini söyledi.

Gorelykh, ölümün Shalaginov'un mesleki faaliyetleriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da reddederek yaşananları "telafisi imkansız bir kayıp" olarak nitelendirdi.

E1'e konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak ise Shalaginov için "Çok iyi ve yetkin bir adamdı, her zaman astları için mücadele ederdi" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA PENCEREDEN DÜŞEN ÜST DÜZEY İSİMLER YİNE GÜNDEMDE

Shalaginov'un ölümü, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarının başlamasından bu yana üst düzey yetkililer ve iş insanlarının pencerelerden düşerek hayatını kaybettiği vakaları yeniden gündeme taşıdı.

Ancak Shalaginov'un ölümü ile Ukrayna'daki savaş arasında bilinen bir bağlantı bulunmuyor. Ölümün kesin koşullarına ilişkin soruşturmanın sonucu da henüz açıklanmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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