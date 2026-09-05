"Adam makine ya" dedi, Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi: Onsuz olmaz

Süper Lig'de 4'üncü hafta açılış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yendi. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı forma altında 5'inci sezonunu geçiren yıldız oyuncuya ayrı bir parantez açtı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, son dakika golüyle 3-2 kazandı. Nihat Kahveci, seriyi 3 maça çıkaran konuk ekipten bir oyuncuyu ön plana çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 10 puan topladı.

"TORREIRA'SIZ OLMAZ"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, "Torreira'dan bir gol attı, bir asist yaptı. 'Torreira'da hafif düşüş var, gitmek istiyor' diyorlar. Ben burada hep 'Torreira'sız olmaz' diyorum" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira

"ABDÜLKERİM İLE YARIŞIYOR"

46 yaşındaki eski futbolcu, "Düşsün biraz. Abdülkerim Bardakcı ile yarışıyor, '5'inci sezonla beraber en çok dakikayı kim alacak' diye. Adam makine ya!" sözleriyle Uruguaylı futbolcuya övgüler yağdırdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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