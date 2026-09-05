Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

"Adam makine ya" dedi, Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi: Onsuz olmaz

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Süper Lig'de 4'üncü hafta açılış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yendi. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı forma altında 5'inci sezonunu geçiren yıldız oyuncuya ayrı bir parantez açtı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, son dakika golüyle 3-2 kazandı. Nihat Kahveci, seriyi 3 maça çıkaran konuk ekipten bir oyuncuyu ön plana çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 10 puan topladı.
Başlık ResmiGalatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 10 puan topladı.

"TORREIRA'SIZ OLMAZ"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, "Torreira'dan bir gol attı, bir asist yaptı. 'Torreira'da hafif düşüş var, gitmek istiyor' diyorlar. Ben burada hep 'Torreira'sız olmaz' diyorum" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira
Başlık ResmiLucas Torreira

"ABDÜLKERİM İLE YARIŞIYOR"

46 yaşındaki eski futbolcu, "Düşsün biraz. Abdülkerim Bardakcı ile yarışıyor, '5'inci sezonla beraber en çok dakikayı kim alacak' diye. Adam makine ya!" sözleriyle Uruguaylı futbolcuya övgüler yağdırdı.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray maçında penaltı ve kırmızı kart doğru mu? "İş işten geçti"
SPOR

Galatasaray maçında penaltı ve kırmızı kart doğru mu? "İş işten geçti"
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
Kayıp yakınları itiraz edecek
ALINIR MI SATILIR MI?
ALINIR MI SATILIR MI?
Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
Jackson’ı zehirleyen ‘ilaç’la ölmüş!
ŞANTAJCI AVUKATLAR
ŞANTAJCI AVUKATLAR
Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın
"İŞ İŞTEN GEÇTİ"
G.Saray maçında penaltı ve kırmızı kart doğru mu?
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
Aracın bağlanacağını öğrendi, dehşet saçtı
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
Başakşehir'de 5 gol ve 1 kırmızı kart
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
Çok sayıda müşteri yaralandı
DÜĞÜN GÜNÜ CAN VERDİ
DÜĞÜN GÜNÜ CAN VERDİ
Henüz 26 yaşındaydı... Ölümü kahretti
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
Kuralsız servisçi korsanı patlattı
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
Savaş sonrası Orta Doğu için yeni plan
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
Kartal ve Italiano'nun muhtemel 11'leri netleşti
TELEFONLAR SUSMADI!
TELEFONLAR SUSMADI!
Vatandaş akın etti, tek tek incelenecek
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
Musibetlerden ders çıkarmak önemli bir mesele
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
CHP'li 4 isim AK Parti'ye geçti, dengeler değişti
"BU YÜZDEN GÖNDERDİLER"
Buruk'tan Fenerbahçe ve Talisca sözleri
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
Terör propagandasına geçit yok
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Düğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı
Düğününe saatler kala feci kaza! Genç sürücü kurtarılamadı
Kaydet
Yunan Bakan İstanbul ve Ayasofya'yı diline doladı!
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
Kaydet
Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! 21 kişi aranıyor
Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.