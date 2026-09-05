İstanbul Bakırköy'de otel yangını! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. Çok sayıda kişinin tahliye edildiği yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 12 kişi yaralandı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bakırköy Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIBakırköy

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