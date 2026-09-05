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Ekonomi

İzmir'e 300 milyon $'lık veri merkezi! Vodafone ve DAMAC Digital'den dev yatırım

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İzmir'e 300 milyon $'lık veri merkezi! Vodafone ve DAMAC Digital'den dev yatırım

Vodafone ve DAMAC Digital, İzmir’de 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen veri merkezinin ilk fazını devreye aldı. Ege’nin en büyük veri merkezinde yeni fazlarla birlikte toplam yatırımın 300 milyon dolara, kapasitenin ise 20 MW’a çıkarılması hedefleniyor.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Türkiye’nin veri merkezi yatırımlarında yeni adresi İzmir oldu. Vodafone, İzmir Veri Merkezi ile Türkiye’de hizmet veren veri merkezi sayısını altıya çıkardı. DAMAC Digital iş birliğiyle hayata geçirilen İzmir veri merkezinin ilk fazı 100 milyon dolarlık yatırımla tamamlandı. Veri merkezi, 7 bin 500 metrekarelik alan üzerinde 650’den fazla kabinet ile faaliyet gösterecek. Merkez, başlangıçta 4 MW kapasiteyle hizmet verecek. DAMAC Digital ile uzun vadeli ortaklık kapsamında bu yatırım tutarının yaklaşık 300 milyon dolara, kapasitenin de 20 MW’a çıkarılması hedefleniyor. Veri merkezinin açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Valisi Süleyman Elban, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve DAMAC Digital Kıdemli Başkan Yardımcısı Ma’an Manna’nın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, “Veri artık yalnızca arşivlenen bir yığın değil, yeni çağın en stratejik kaynağıdır. Dünyada her saniye milyarlarca veri üretilirken, bu verinin nerede barındırıldığı, hangi standartlarda işlendiği ve kimlerin kontrolünde olduğu meselesi artık yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda stratejik, ekonomik ve millî bir meseledir. Ve hiç şüphesiz verinin egemenliğini tesis eden ülkeler, yarının kazananı, egemeni olacaklardır. Ege bölgesinin en büyük veri merkezini devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone İzmir Veri Merkezi aslında Türkiye’ye kazandırdığımız yeni bir dijital kalenin adıdır da. Kamu dijital kalelerimizin sayısını her geçen gün arttırıyoruz.” dedi.

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VERİNİN YÜZDE 70’İ ATIL

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy da bugün dünyada her gün yaklaşık 400 milyon terabayt yeni veri üretildiğine dikkat çekerek, “Küresel ölçekte 11 bini aşkın veri merkezi bu devasa trafiği göğüslemeye çalışıyor. Ancak veriler, dünyada üretilen verinin yüzde 70’inden fazlasının henüz ekonomiye kazandırılamadan atıl kaldığını gösteriyor. Bugün altyapılarımızda her ay 100 petabaytın üzerinde veri işliyoruz.” diye konuştu.

AKDENİZ’İN VERİ ‘HUB’I

Aksoy, İzmir Veri Merkezi ile Türkiye’deki yatırımlara bir yenisini daha eklediklerini belirterek, “20 yıllık sürede ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna yaklaşık 600 milyar TL’lik reel yatırım kazandırdık. Şimdi de Ege’nin en büyük veri merkezini İzmir’de 100 milyon dolarlık yatırımla devreye alıyoruz. Yeni fazlarla birlikte 300 milyon dolar yatırım yapacağız. İzmir’i Akdeniz’de bir veri merkezi hub’ı hâline getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAMAC Digital Kıdemli Başkan Yardımcısı Ma’an Manna ise 14 ülkede 35’ten fazla veri merkezi ve 6.000 MW’ın üzerinde planlanmış IT kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Manna, fırsat olması durumunda Türkiye’de yatırım yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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