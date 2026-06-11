Vodafone Türkiye, OpenAI iş birliğiyle müşterilerine ChatGPT’yi internet paketinden harcamadan kullanma imkânı sunacak. Faturalı abonelere ayrıca ChatGPT Go üç ay ücretsiz verilecek. Kampanyalarla yaklaşık 1 milyar TL’lik fayda sağlanması hedefleniyor.

EKONOMİ SERVİSİ- Vodafone, 5G odaklı global iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Vodafone Türkiye’nin hem ülke genelinde hem de Vodafone Grubu’nda bir ilk olan iş birliğiyle, tüm Vodafone müşterileri internet paketlerinden harcamadan ChatGPT’yi kullanabilecek. Ek olarak, faturalı müşterilerine ChatGPT Go üyeliğini ilk üç ay ücretsiz sunacak olan Vodafone Türkiye, her iki kampanyayla müşterilerine yaklaşık 1 milyar TL’lik fayda sağlamayı hedefliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Yapay zekâ kullanımının her alanda hızla yaygınlaştığına dikkat çekerek, “Vodafone müşterilerinin yüzde 90’ı ChatGPT kullanıyor. Biz de Vodafone Türkiye olarak, dünyanın iki güçlü teknoloji markasını ilk defa Vodafone müşterileri için bir araya getiriyoruz. OpenAI ile başlattığımız ve tüm müşterilerimize 12 ay boyunca ChatGPT’ye internet paketinden harcamadan erişim imkânı sunacağımız, ayrıca faturalı müşterilerimize ChatGPT Go üyeliğini üç ay ücretsiz sağlayacağımız yeni iş birliğiyle, müşterilerimiz 5G’nin eşzamanlı bağlantı ve yüksek hız avantajları sayesinde ChatGPT deneyimini de yüksek kaliteyle yaşayabilecek. Bu işbirliği, hem Türkiye’de hem de Vodafone Grubu’nda bir ilk olması nedeniyle bizim için ayrı bir öneme sahip. Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti sunan operatör olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek dijital dünyanın potansiyelini Türkiye’de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

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Toplantıya görüntülü mesajla katılan Kurumsal İşler Direktörü Farouk El Hamzawi ise şunları söyledi: Yapay zekâ, insanların öğrenmesine, oluşturuculuğunu geliştirmesine, sorunları çözmesine ve işlerini halletmesine yardımcı olarak günlük yaşamda pratik bir araç hâline geliyor. Vodafone müşterilerine veri kotalarını kullanmadan ChatGPT’yi sunarak ve uygun müşterilere ChatGPT Go erişimi sağlayarak, daha fazla kişinin günlük yaşamında yapay zekâdan yararlanmasına yardımcı oluyoruz.



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