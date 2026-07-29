Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle günü yüzde 1,36 değer kaybıyla 13.501,55 puandan tamamladı. Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrilirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7 yükselerek 87,8 dolara çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne sınırlı bir yükselişle başlamasına rağmen günü yüzde 1,36 değer kaybıyla 13.501,55 puandan tamamladı. Gün içinde 13.721 puan seviyelerini test eden borsa, küresel piyasalardan gelen satış baskısıyla geri çekilirken piyasadaki toplam işlem hacmi 173,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör bazında bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 3,17 kayıpla günü tamamlarken, teknoloji yüzde 1,72, sanayi ise yüzde 1,52 değer kaybetti.

Piyasalar Fed kararına kilitlendi! İşte dolar, altın ve dövizde son durum

Günün en fazla kaybettiren sektörü yüzde 4,16 ile madencilik olurken, holding endeksi yüzde 0,34, finansal kiralama ve faktoring ise yüzde 1,03 kazançla pozitif ayrıştı. BIST 100 çatısındaki hisselerin yalnızca 15'i prim yaparken, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, ASELSAN ve Türk Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisseler oldu.

FED BELİRSİZLİĞİ PİYASA İŞTAHINI KAÇIRIYOR

Piyasalardaki negatif seyrin ana motoru ise tırmanan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı kritik faiz kararı oldu. Irak’taki hava saldırıları ve İran’ın ABD güçlerine yönelik misillemelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran'ı çok sert vuracağız" açıklaması, bölgedeki tansiyonu zirveye çıkardı.

Piyasalar Fed kararına kilitlendi! İşte dolar, altın ve dövizde son durum

Savaş ihtimalinin enerji maliyetlerini tırmandırması ve enflasyon baskısını yeniden tetiklemesi beklenirken, yatırımcılar pozisyonlarını korumaya geçti.

Piyasalarda Fed’in faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor ancak faiz artırımı ihtimali de risk iştahını baskılamaya devam ediyor.

DÖVİZ, PETROL VE ALTIN PİYASALARINDA SON DURUM

Jeopolitik krizin etkisi doğrudan emtia fiyatlarına yansıdı. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7 gibi keskin bir sıçramayla 87,8 dolara yükseldi. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4 bin 8 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günü 6 milyon 123 bin liradan kapattı.

Piyasalar Fed kararına kilitlendi! İşte dolar, altın ve dövizde son durum

TCMB verilerine göre dolar efektif satışı 47,46 TL seviyesine yükselirken, küresel piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1386, sterlin/dolar ise 1,3293 seviyelerinden alıcı buldu.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik ve ekonomik güven verilerinin, yurt dışında ise büyüme rakamları ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının takip edileceğini belirterek; BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.600 ve 13.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası