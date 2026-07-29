Anadolu Ajansı
Türkiye ile Suriye arasında 'merkez bankaları' anlaşması! Mevduat hesabı açılacak
Suriye ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler gelişmeye devam ederken, ekonomi alanında kritik bir anlaşmaya imza atıldı. TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında "Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması" imzalandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Suriye Merkez Bankası arasında "Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması" imzalandı.
MEVDUAT HESABI AÇILMASINI KAPSIYOR!
TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılması amacıyla bir anlaşma imzalandığı bildirildi.
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Açıklamada, "Anlaşma, Başkanımız Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Mohammad Safwat Raslan tarafından imzalanmıştır." denildi.
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