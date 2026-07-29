MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği haberi gündem oldu. Kilyos'taki evinde ölü bulunan başarılı şefin ölüm nedeni ve hayatına ilişkin detaylar kamuoyu tarafından araştırılıyor. Peki, Eren Kaşıkçı neden öldü, kimdir?

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyon olan Eren Kaşıkçı, İstanbul'un Kilyos semtindeki evinde ölü bulundu. Ölüm haberinin ardından "Eren Kaşıkçı kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'ın aktardığı bilgilere göre, Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ardından belirleneceği öğrenildi. Yetkililer tarafından şu ana kadar ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yakınlarının ise Kaşıkçı'dan bir gün boyunca haber alamadığı belirtildi.

Eren Kaşıkçı kimdir, neden öldü? 2021 MasterChef şampiyonu hayatını kaybetti

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyon olarak adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışma boyunca hazırladığı tabaklar, çalışma anlayışı ve mutfaktaki performansıyla dikkat çeken Kaşıkçı, finalde şampiyonluk kupasını kaldırarak kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

Eren Kaşıkçı kimdir, neden öldü? 2021 MasterChef şampiyonu hayatını kaybetti

Aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerde mutfak ekibinde görev yaptı. Daha sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yerleşerek burada bir sörf otelinde başşef olarak çalıştı. Yarışmanın ardından İstanbul'a dönen Kaşıkçı, "Kızıl Sakal" lakabıyla tanındı ve işlettiği Kızıl Sakal Sandviç adlı restoranıyla gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü.

Bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, yarışma sonrasında televizyon programları, gastronomi etkinlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

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