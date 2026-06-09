Apple, WWDC 2026 etkinliğinde macOS Golden Gate 27 sürümünü resmi olarak duyurdu. Siri AI, yenilenen Finder arama sistemi ve Apple Intelligence çatısı altında sunulan yeni araçlar sürümün öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor.

Apple, macOS 27 Golden Gate’i resmi olarak duyurdu. Yeni sürüm, Apple Intelligence, Siri, arama özellikleri ve ebeveyn denetimleri gibi alanlarda dikkat çeken güncellemeler sunuyor.

LİQUİD GLASS DENEYİMİ YENİLENDİ

Apple, geçtiğimiz yıl macOS Tahoe 26 ile kullanıma sunduğu Liquid Glass tasarım anlayışını Golden Gate 27 ile önemli ölçüde geliştiriyor. Kullanıcılardan gelen performans ve tutarlılık eleştirilerini dikkate alan şirket, sistem genelindeki görsel efektleri yeniden elden geçirdi.

Yeni sürümde menüler, pencereler ve arayüz bileşenleri daha uyumlu çalışırken, kullanıcılar Liquid Glass efektlerinin yoğunluğunu da kendi tercihlerine göre ayarlayabilecek. Böylece daha belirgin veya daha sade bir görünüm seçmek mümkün olacak.

Apple ayrıca sistem genelinde kullanılan simgeleri de yeniliyor. Güncellenen ikonlar daha modern ve bütüncül bir tasarım anlayışı sunacak.

Pencere tasarımlarında da dikkat çekici değişiklikler bulunuyor. Tahoe 26 döneminde farklı uygulamalarda kullanılan değişken köşe yuvarlatmaları eleştirilirken, Golden Gate 27 ile birlikte sabit köşe yarıçapı sistemine geçiliyor. Böylece hem yeni hem de eski uygulamaların macOS genelindeki tasarım çizgisine daha uyumlu görünmesi hedefleniyor.

FİNDER BAŞTAN TASARLANDI

Yeni sürümün önemli yeniliklerinden biri Finder tarafında karşımıza çıkıyor. Özellikle yoğun dosya kullanan kullanıcıların uzun süredir dile getirdiği arama ve indeksleme sorunları için Apple kapsamlı bir güncelleme hazırladı.

Şirketin açıklamasına göre Finder'ın arama altyapısı tamamen yeniden geliştirildi. Yeni sistem sayesinde dosyalar daha hızlı indekslenecek ve arama sonuçları daha güvenilir şekilde sunulacak.

SIRI AI MAC'E GELİYOR

Golden Gate 27'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri de yeni nesil Siri deneyimi oluyor. Siri AI adlı sistem artık Spotlight ile doğrudan entegre olarak çalışıyor. Kullanıcının girdiği bir sorgunun standart bir arama mı yoksa yapay zekâ desteği gerektiren bir işlem mi olduğunu sistem otomatik olarak belirliyor. Yapay zekâ desteği gereken bir durumsa sorgu Siri AI'a yönlendiriliyor.

Kullanıcılar Siri ile iletişimlerini sonrasında özel sohbet penceresi üzerinden devam edebiliyor. Dosya ve belgeler için sürükle bırak yöntemiyle pencere üzerinden yapay zekâ desteğinden yararlanılabiliyor.

Apple'a göre Siri AI; yeni arama altyapısı, şirketin yerel ve bulut tabanlı yapay zekâ modelleri, kullanıcı verileri ve Google ile yapılan iş birliğinden elde edilen genel bilgiler doğrultusunda yanıtlar oluşturuyor.

Ayrıca Siri AI için sunulan bağımsız bir uygulama üzerinden Siri'nin ses tonu, konuşma hızı ve ifade biçimi gibi ayarlar kullanıcı tarafından özelleştirilebilecek.

Yeni Siri yalnızca sohbet etmekle sınırlı kalmıyor. Sistem, e-posta taslakları hazırlayabiliyor ve iMessage üzerinden gönderilecek mesajları oluşturabiliyor.

macOS 27 Golden Gate tanıtıldı: Mac deneyimi yapay zekâ ve tasarım güncellemeleriyle yenileniyor

APPLE INTELLİGENCE YENİLİKLERİ

Kullanıcılar artık bir klavye kısayolu yardımıyla Visual Intelligence özelliğini artık macOS'ta da kullanılabilecek. Ekranın belirli bir bölümünü seçerek yapay zekâdan o içerikle ilgili bilgi alınabilecek. Sadece bilgi vermek değil, örneğin algıladığı etkinlikleri otomatik olarak takvime ekleyebilecek.

Writing Tools artık yalnızca yazım düzeltmeleri sunmak yerine, kullanıcıyı analiz ederek daha uygun e-posta taslakları hazırlayabilecek ve metinlere yönelik geri bildirimlerde bulunabilecek.

Safari tarayıcısı ise benzer sekmeleri otomatik olarak gruplandırabilecek, web sayfalarındaki değişiklikleri kullanıcıya bildirip, özel eklentiler de oluşturulmasına olanak tanıyacak.

FOTOĞRAFLAR UYGULAMASINA YENİ YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI

Golden Gate 27 ile birlikte Fotoğraflar uygulaması da yeni yapay zekâ özelliklerine kavuşuyor.

Kullanıcılar fotoğrafların en-boy oranlarını, perspektif düzeltmelerini ve eksik kalan alanları yapay zekâ yardımıyla değiştirebilecek veya doldurabilecek.

Apple'ın Spatial Reframing olarak adlandırdığı yeni özellik ile eski fotoğraflar yeniden kadrajlanabilecek.

YAYIN TARİHİ

Apple, WWDC 2026'nın hemen ardından macOS Golden Gate 27'nin geliştirici beta sürümünü yayınlayacak. Yeni işletim sisteminin ilerleyen dönemde herkese açık beta sürecine girmesi, sonbahar döneminde de tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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