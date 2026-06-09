Apple'ın yeni tasarım dili Liquid Glass, iPhone kullanıcılarına birden fazla seçenek sunuyor. Artık kullanıcılar arayüzdeki saydamlık seviyesini ve görsel efekt yoğunluğunu kendi tercihlerine göre ayarlayabilecek. Kullanıcılar isterse cam efektini tamamen kapatıp klasik görünüme de dönebilecek.

Kullanıcılarının daha yeni özellikleri keşfetmesi için çalışmalarını daha da genişleten Apple yeni bir adım daha attı. Apple’ın yeni Liquid Glass hamlesi ile iPhone kullanıcı deneyimi daha kişisel hale gelecek. İşte detaylar…

Apple'ın yeni tasarım dili Liquid Glass, sadece görsel değişiklikler sunmakla kalmıyor. Şirket, kullanıcıların arayüzü kendi tercihlerine göre şekillendirebilmesini sağlayacak yeni ayarlar üzerinde çalışıyor.

Apple'dan yeni arayüz! Liquid Glass ile tasarım kişiselleşiyor

DİKKAT ÇEKEN YENİ ARAYÜZ

Apple'ın son dönemde tanıttığı Liquid Glass tasarım dili, iPhone ve diğer Apple cihazlarında daha modern bir görünüm sunmayı hedefliyor.

Cam benzeri katmanlar, yarı saydam yüzeyler ve dinamik ışık efektleriyle dikkat çeken yeni arayüz, kullanıcı deneyimini daha esnek hale getirecek özelliklerle desteklenecek.

Apple'dan yeni arayüz! Liquid Glass ile tasarım kişiselleşiyor

KULLANICILAR KENDİ SEÇEBİLECEK

Öte yandan ilk sunulduğunda büyük beğeni toplayan Liquid Glass, zamanla şikayetleri de beraberinde getirdi. Karmaşık veya renkli duvar kağıtları kullananlar, menülerin arkasını görmekte zorlandıkları ve yazıların okunabilirliğinin azaldığını belirtiyordu. Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, arayüzdeki saydamlık seviyesini ve görsel efekt yoğunluğunu kendi tercihlerine göre ayarlayabilecek. Böylece hem daha sade bir görünüm isteyenler hem de Liquid Glass'ın sunduğu görsel efektlerden maksimum düzeyde yararlanmak isteyenler için farklı kullanım senaryoları oluşturulabilecek. Kullanıcılar isterse cam efektini tamamen kapatıp klasik görünüme dönebilecek.

TASARIMIN ADI: LIQUID GLASS

Bildirim merkezi, kontrol merkezi, widget'lar ve çeşitli sistem uygulamalarında daha belirgin şekilde hissedilecek olan Liquid Glass tasarımında kullanıcıların yapacağı ayarlar ise bu alanlardaki görsel yoğunluğu doğrudan etkileyebilecek.

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