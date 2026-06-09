Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC26) yapay zeka destekli yeni nesil Siri'yi tanıttı. OpenAI'nin ChatGPT'si ve Anthropic'in Claude'u gibi popüler sohbet robotlarına rakip olarak geliştirilen "Siri AI", kullanıcıların kişisel bilgilerini anlayabilen, uygulamalar arasında işlem yapabilen ve ekrandaki içerikleri yorumlayabilen yeni özelliklerle geliyor.

Apple, OpenAI’ın ChatGPT ve Anthropic’in Claude gibi popüler platformlarına doğrudan rakip olacak yapay zeka tabanlı yeni sesli asistanı "Siri AI"yı resmi olarak duyurdu.

Şirketin geleneksel Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC26) tanıtılan Siri AI, ekrandaki içerikleri analiz edebilme, uygulamalar arasında işlem gerçekleştirebilme ve karmaşık kullanıcı komutlarını yerine getirebilme yetenekleriyle Apple'ın şimdiye kadarki en gelişmiş dijital asistanı olarak öne çıktı.

Önümüzdeki ay beta sürümü yayınlanacak olan sistem, sonbahar aylarında kullanıcılarla buluşacak.

Milyonlarca iPhoneu değiştirecek! Apple Siri AI yapay zekasını tanıttı

DİĞER YAPAY ZEKALARDAN FARKI NE?

Yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilerie cevap veren Apple, rakiplerinden en büyük farkının "mutlak kullanıcı gizliliği" olacağını garanti etti.

Siri AI, düzenleme engelleri ve Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kısıtlamaları nedeniyle ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde ve Çin'de kullanılamayacak, ayrıca yalnızca 2023 yılı ve sonrasında üretilen iPhone modellerini destekleyecek.

"YAPAY ZEKA UĞRUNA YAPAY ZEKA KOVALAMIYORUZ"

Apple'ın Yazılım Mühendisliği Başkanı Craig Federighi, isim vermeden rakiplerine yüklenerek, "Bazıları, hizmet etmesi gereken insanları açıkça gözetmeksizin, sırf yapay zeka uğruna yapay zeka koyalıyor gibi görünüyor. Günümüzde birçok yapay zeka sağlayıcısı gizlilikten bahsediyor, ancak varsayılan olarak çoğu kişisel etkileşimlerinizi saklıyor ve gizliliğinizi korumak için sorumluluğu size bırakıyor" eleştirisinde bulundu.

Şirket, Siri AI sorgularına ait hiçbir kişisel verinin depolanmayacağını taahhüt etti. Geliştirilen "Private Cloud Compute" sistemi sayesinde, kişisel mesajlar gibi buluta gönderilen tüm veriler, işlem tamamlandığı an sunucularda kalıcı olarak imha edilecek. Federighi, "Bize ait sunucularda işlem yapıldıktan sonra, 'Hey, Tayland yemeklerini sevdiğini fark ettik, işte sana Tayland yemekleri reklamı' şeklinde bir durumla karşılaşmayacaksınız" diyerek kullanıcı verilerinin reklam hedeflemesinde kullanılmayacağını esprili bir dille açıkladı.

Milyonlarca iPhoneu değiştirecek! Apple Siri AI yapay zekasını tanıttı

GOOGLE EKSENİNDE DEV İŞ BİRLİĞİ

Apple, yeni dönemde yapay zeka altyapısını güçlendirmek adına Ocak ayında Google ile imzaladığı anlaşmanın detaylarını da paylaştı. Siri AI, Google'ın Gemini temel modelleri üzerine inşa edilen ve Apple ile ortaklaşa geliştirilen özel bir model ailesini kullanıyor. Ancak Siri, canlı bilgilere ulaşmak için Google'ın arama motoru yerine Apple'ın kendi "dünya bilgisi" veritabanından beslenecek.

Apple, strateji değişikliğine giderek en gelişmiş bulut tabanlı yapay zeka işlemlerini Google'ın altyapısı üzerinden yürütme kararı almıştu. Şirket, bu süreçte Google sunucularında Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinden yararlanacağını da açıkladı.

Öte yandan Apple'ın geçtiğimiz yıl yapay zeka alanında iş birliği yaptığı OpenAI ve ChatGPT'nin adı, bu yılki WWDC26 açılış sunumunda hiç anılmadı.

TASARIM GÜNCELLEMELERİ VAR

Yapay zekanın yanı sıra Apple, ekosistemine yeni güvenlik ve tasarım özellikleri de ekledi. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve yarı saydam yapısı nedeniyle bazı arka planlarda okunma zorluğu yaşattığı için eleştirilen "Liquid Glass" arayüzü güncellendi. Yeni eklenen kaydırma aracı sayesinde kullanıcılar bu katmanı tamamen renklendirebilecek.

Ebeveyn kontrolü tarafında da köklü değişikliklere giden Apple çocukların erişebileceği web sitelerini sınırlandırma, yeni kişileri denetleme, cihazlardan gönderilen medya dosyalarını inceleme ve canlı FaceTime görüşmelerini uzaktan izleme özelliklerini devreye soktu.

Milyonlarca iPhone'u değiştirecek! Apple "Siri AI" yapay zekasını tanıttı

TİM COOK VEDA EDİYOR

Önümüzdeki Eylül ayında CEO’luk görevini John Ternus'a devretmeye hazırlanan Tim Cook, şirketin başında son kez bir yıllık geliştirici konferansına katılmış oldu. Görevi bıraktıktan sonra Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna geçecek olan Cook, Craig Federighi’nin övgü dolu konuşmasının ardından sahnede el sallayarak kalabalığı selamladı.

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