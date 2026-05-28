Apple'ın 8 Haziran'daki WWDC 2026 etkinliğinde duyuracağı iOS 27 işletim sisteminin merakla beklenen detayları netleşti. Bloomberg'in paylaştığı raporlara göre yeni dönemde iPhone kullanıcıları yalnızca Apple Intelligence ile sınırlı kalmayarak ChatGPT, Gemini veya Claude gibi dünyaca ünlü yapay zeka modellerini telefon ayarlarına girerek doğrudan sistemlerine entegre edebilecek.

Teknoloji dünyasının aylardır beklediği yeni Siri tasarımının ilk görüntüleri paylaşıldı.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre, Apple Inc.’in merakla beklenen Siri yenilemesi bir sonraki iPhone, iPad ve Mac yazılım güncellemelerinin tam merkezinde yer alacak.

SİRİ RESMEN YENİDEN DOĞUYOR

Yenilenen Siri arayüzünü ve yeni bir sohbet robotu tarzı uygulamayı gösteren illüstrasyonlar, Apple’ın 8 Haziran'daki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2026) duyurmayı planladığı diğer önemli iOS 27 değişiklikleri arasında yer alacak. Yeni işletim sistemiyle birlikte Siri, yalnızca komut alan klasik bir mekanizma olmaktan çıkıp kullanıcı alışkanlıklarını çok daha iyi analiz eden ve daha doğal diyaloglar kurabilen bir yapıya bürünecek.

"YAZMAMA YARDIM ET" KOMUTU

Apple’ın yazı tarafında da önemli yenilikler hazırladığı konuşuluyor. Yeni sistemin yalnızca basit metin düzeltmekle kalmayıp, doğrudan içerik üretimi ve yeniden yazım konusunda da daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. Özellikle kullanıcılara metin süreçlerinde asistanlık yapacak olan "Yazmama Yardım Et" adlı yeni özellik sayesinde mesaj, e-posta veya not hazırlarken yapay zeka desteği çok daha yoğun şekilde hissedilecek. Ayrıca sisteme gelişmiş bir dilbilgisi ve imla denetim mekanizmasının da ekleneceği ileri sürüldü.

DEVRİM NİTELİĞİNDE YENİLİK: KULLANICI İSTEDİĞİ YAPAY ZEKA MODELİNİ SEÇEBİLECEK

İddialara göre iPhone kullanıcıları artık sadece Apple’ın kendi yerleşik yapay zeka sistemleriyle sınırlı kalmayacak. İddialara göre iOS 27 kullanıcıları, ayarlar menüsü üzerinden ChatGPT, Gemini veya Claude gibi farklı yapay zeka sistemlerini Apple Intelligence özelliklerine entegre ederek tercih edebilecek. Geliştiricilerin de App Store entegrasyonlarıyla bu yeni ekosisteme destek vermesi bekleniyor.

KAMERA VE GÖRSEL YAPAY ZEKA GELİŞİYOR

Yapay zeka adımları yalnızca Siri ile sınırlı kalmayıp kamera ve galeri uygulamalarına da doğrudan etki edecek. Kamera uygulamasının çok daha özelleştirilebilir hale getirileceği ve yapay zeka destekli gelişmiş görsel araçlar sunulacağı iddia edildi.

İOS 27 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple’ın tüm bu devrimsel yapay zeka özelliklerini barındıran iOS 27 işletim sistemini, 8 Haziran'da başlayacak olan WWDC 2026 etkinliğinde resmi olarak duyurması kesinleşti.

