Apple, AirPods Pro 3 modeliyle Siri’yi sadece sesli değil, görsel verileri de işleyebilen çok boyutlu bir yapay zeka asistanına dönüştürüyor. Görsel algılama yeteneğine sahip olan bu cihaz, üzerindeki kameralar sayesinde kullanıcının baktığı nesneleri algılayarak anlık bilgi ve çeviri desteği sunacak.

Apple, yapay zeka kullanımını günlük hayatın bir parçası haline getirmek için kolları sıvadı. Bloomberg teknoloji yazarı Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, görsel algılama yeteneğine sahip kameralı kulaklık projesinde son aşamaya geldi.

AirPods Pro 3 ismiyle piyasaya çıkması beklenen bu yeni nesil model, kullanıcıların telefonlarını ceplerinden çıkarmasına gerek kalmadan çevreleriyle etkileşime girmesine imkan tanıyacak.

Siri için yeni dönem! Appleın kameralı kulaklık projesi AirPods Pro 3 yolda

KULAKLIKTA 'KAMERA' DÖNEMİ

Yeni nesil kulaklıklara entegre edilecek kameralar, geleneksel fotoğraf veya video çekiminden ziyade tamamen yapay zeka desteği odaklı çalışacak.Düşük çözünürlüklü görsel veri toplayan bu kameralar, Siri’nin kullanıcının baktığı nesneleri tanımasını sağlayacak.

Kullanıcılar bir restoran menüsünü anında çevirtebilecek, önündeki tarihi bir bina hakkında bilgi alabilecek veya yabancı bir şehirde sokak tabelalarına bakarak yönlendirme talep edebilecek.

Gizlilik endişelerini gidermek adına kameralar aktifken yanacak LED göstergeler üzerinde çalışılırken, görsel işlem yükünün pil ömrünü nasıl etkileyeceği ise henüz merak konusu.

EKRAN BAĞIMSIZ YAPAY ZEKA DENEYİMİ

Bloomberg’in haberine göre AirPods Pro 3, tasarım doğrulama testleri aşamasına ulaşmış durumda. Ancak ürünün lansmanı, Apple’ın geciken yeni Siri altyapısına bağlı görünüyor. Gelişmiş Siri sürümünün 2026’nın sonlarına doğru kullanıma sunulmasıyla birlikte, bu teknoloji de raflardaki yerini alabilir. Apple’ın bu hamlesi başarılı olursa, yapay zeka ekran bağımlılığından kurtularak günlük hayatın görünmez ve ayrılmaz bir parçası haline gelecek.

