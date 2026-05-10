Lider Arsenal, Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren West Ham United'ı 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi City ile puan farkını bitime 2 hafta kala 5'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Nuno Espirito Santo'nun çalıştırdığı West Ham United ile deplasmanda karşılaştı.

TROSSARD 3 PUANI GETİRDİ

Londra Stadyumu'nda oynanan müsabakada West Ham'ı 1-0 mağlup eden Arsenal, şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Topçular'a galibiyeti getiren golü, 83. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

West Ham - Arsenal

BİR MAÇ FAZLASIYLA FARK 5

Bu skorla ligde puanını 79'a yükselten Arsenal, bitime 2 hafta kala bir maç eksiğiyle ikinci sıradaki Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United ise 36 puanda kalarak 18. sırada yer aldı.

BİR SONRAKİ RAKİP BURNLEY

Arsenal, Premier Lig'in bir sonraki haftasında küme düşmesi kesinleşen Burnley ile evinde karşılaşacak. West Ham ise Newcastle United deplasmanına gidecek.

