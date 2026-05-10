Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, LaLiga'da Real Madrid ile oynanacak El Clasico öncesinde babasını kaybetti.

Katalan devi Barcelona, Alman Teknik Direktör Hansi Flick'in babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

"ACINIZI PAYLAŞIYORUZ"

Barcelona'nın paylaşımında, "FC Barcelona ve tüm blaugrana ailesi olarak, Hansi Flick'e babasının vefatı dolayısıyla sevgimizi iletmek istiyoruz. Acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisi ile ailesinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Barcelona-Real Madrid maçı öncesi acı haber

TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Real Madrid ile oynayacakları zorlu maç öncesi acı haberle sarsılan Hansi Flick'in, takımını böylesine kritik bir gecede yalnız bırakmak istemediği ve takımının başında olacağı belirtildi.

BARCELONA ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN

İspanya LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid'i konuk edecek olan Barcelena, karşılaşmada puanla ayrılması durumunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

