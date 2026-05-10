İspanya’da sezonun kaderini belirleyecek El Clasico öncesi Kylian Mbappé kararı gündeme damga vurdu. Son idmanda yaşadığı sakatlık sonrası kamp kadrosuna alınmayan Fransız yıldızın yokluğu, krizlerle boğuşan Real Madrid’de tansiyonu yükseltirken, gözler şimdi şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Barcelona karşısında sahaya çıkacak kadroya çevrildi.

İspanya LaLiga’nın kaderini belirleyecek dev randevuda Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Kritik derbi öncesi Real Madrid cephesinde, takımın en golcü ismi Kylian Mbappe’den gelen haber gündeme damga vurdu.

SON İDMANI YARIM BIRAKMIŞTI

Real Madrid kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre, Fransız yıldız Kylian Mbappe maçın kamp kadrosuna dahil edilmedi. Marca’da yer alan bilgilere göre; son antrenmanın bitimine 5 dakika kala bacağında rahatsızlık hisseden 27 yaşındaki futbolcu, çalışmayı yarıda keserek tesislerden ayrıldı. Yıldız oyuncu, sakatlığı nedeniyle ligdeki son karşılaşmada da görev alamamıştı.

REAL MADRID'DE YAŞANAN KAVGA VE KRİZLER

Sezonu kupasız kapatması kesinleşen Real Madrid’de, derbi öncesi tesislerde yaşanan gerginlikler dikkat çekiyor. Hafta içinde Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavga kulüpte kriz havasına sebep olurken, Mbappe’nin bu olay sonrası tesislerden gülerek ayrıldığı anların görüntülenmesi taraftarların tepkisine neden oldu. Kötü sonuçların ardından tribünler tarafından ıslıklanan Mbappe için taraftarların ayrılık talebiyle imza topladığı belirtiliyor.

ŞAMPİYON EL CLASICO'DA BELLİ OLABİLİR

Barcelona, kendi sahasında oynayacağı bu mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu sonuç gerçekleşirse, LaLiga tarihinde ilk kez bir takım şampiyonluk kupasını El Clasico zaferiyle garantilemiş olacak.

2024 yılında Paris Saint-Germain’den Real Madrid’e transfer olan Kylian Mbappe, bu sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 41 maçta 41 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Yıldız oyuncunun yokluğunda Real Madrid’in derbiye hangi hücum hattıyla çıkacağı ise merak konusu.

