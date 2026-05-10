İran'ın ABD'ye müzakereye yönelik cevabını vermesinin ardından Trump'tan ilk açıklama geldi. ABD Başkanı, "Obama İran'a çok iyi davrandı. İran bizi 47 yıldır oyalıyor. İran artık bize gülemeyecek" dedi.

ABD ile İran arasında süregelen gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. İran, ABD’nin ilettiği teklife resmi cevap verdi.

Tahran’ın cevabının Washington’a ulaşmasının ardından gözler ABD yönetimine çevrilirken, ABD Başkanı Donald Trump ilk açıklamasını yaptı.

Trump, yaptığı değerlendirmede İran’ın uzun yıllardır ABD ve müttefiklerini oyaladığını öne sürdü. Eski süreçlere atıfta bulunan Trump, özellikle önceki ABD yönetimlerini hedef alarak sert ifadeler kullandı.

Trump İran'a sert çıktı, Obama'yı suçladı: Artık bize gülemeyecekler

"SÜREKLİ OYALIYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"İran, 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor (SÜREKLİ OYALAMA, OYALAMA, OYALAMA!) ve sonunda Barack Obama başkan olduğunda “altın vuruşu” yaptı. Onlara sadece iyi değil, gerçekten çok iyi davrandı; İsrail’i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran’a büyük ve çok güçlü yeni bir alan sağladı.

OBAMA'YI SUÇLADI

Yüz milyarlarca dolar ve 1,7 milyar dolar nakit para Tahran’a uçaklarla gönderildi, adeta gümüş tepside teslim edildi. Washington, Virginia ve Maryland’deki tüm bankalar adeta boşaltıldı — bu o kadar büyük bir paraydı ki İran’a ulaştığında, İranlılar ne yapacaklarını bilemediler. Böyle bir parayı daha önce hiç görmemişlerdi ve bir daha da görmeyecekler.

"47 YILDIR OYALIYORLAR"

Para uçaktan valizler ve çantalar içinde indirildi ve İranlılar şanslarına inanamadı. En sonunda en büyük “enayi”yi bulmuşlardı; zayıf ve aptal bir Amerikan başkanı şeklinde. O, “lider” olarak felaketti, ama “Uykucu Joe Biden” kadar kötü değildi!

47 yıldır İran bizi oyalıyor, askerlerimizi yol kenarı bombalarıyla öldürüyor, protestoları yok ediyor ve yakın zamanda 42.000 masum, silahsız protestocuyu yok ederek “büyük yeniden güçlü Amerika”mızla alay ediyor. Artık gülmeyecekler"

