ABD-Çin rekabeti uzaya taşındı. Washington’ın baskısıyla Arjantin ve Şili’deki Çin destekli teleskop projelerinin askıya alındığı ifşa oldu.

New York Times’ın (NYT) araştırmasına göre ABD ve Çin arasındaki yeni güç savaşı yeryüzünden binlerce ışık yılı uzaklıktaki yıldızlara, Güney Amerika’nın And Dağları'na kadar uzandı.

Trump 'uydularımız tehlikede" dedi, Çin’in milyar dolarlık projesini felç etti!

GÖKYÜZÜNDE CASUSLUK KORKUSU

Washington, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle Arjantin ve Şili’ye baskı uygulayarak, Çin’in bu ülkelerde yürüttüğü devasa teleskop projelerini durdurdu. Arjantin’in San Juan eyaletindeki Cesco Gözlemevi’nde bulunan Çin radyo teleskobu, gökyüzüne bakıyor ancak hiçbir sinyal almıyor.

Washington’daki üst düzey yetkililer, Çin’in söz konusu teleskopları sadece yıldızları gözlemlemek için değil, ABD uydularını izlemek, kendi uydularıyla iletişim kurmak ve askeri amaçlarla kullanmak için birer araç olarak gördüğünden şüpheleniyor.

YENİ MONROE DOKTRİNİ

ABD basınına göre Trump yönetimi, Çin’in Batı Yarımküre’deki artan etkisine karşı koymak amacıyla bölgede güncellenmiş bir Monroe Doktrini uyguluyor. Yeni plan kapsamında Latin Amerika’nın en önemli ticaret ortağı haline gelen Çin’e karşı ABD, ticaret anlaşmalarına uzay projelerinde kısıtlayıcı maddeler ekleyerek ve teknik eğitimler vererek bölge ülkelerini safına çekmeye çalışıyor.

Geçen yıl Şili, ABD Büyükelçisi’nin yoğun ısrarı üzerine Atacama Çölü’ndeki bir Çin astronomik gözlemevi projesini durdurma kararı aldı. Benzer şekilde Arjantin’de de projenin kritik parçaları yaklaşık dokuz aydır gümrükte bekletilerek inşaatın ilerlemesi engellendi.

BİLİM İNSANLARI SİYASİ BİR KARA DELİKTE

Hayatlarını evrenin sırlarını çözmeye adayan Arjantinli astronomlar, kendilerini bir anda küresel bir güç mücadelesinin ortasında buldu. Astronomlar, radyo teleskobun Kuzey Yarımküre’ye kıyasla Güney Yarımküre’de bu tür cihazların nispeten az olmasını telafi edeceğini ve bilimsel keşiflere büyük katkı sağlayacağını umuyorlardı. Ancak 61 yaşındaki astronom Ana Maria Pacheco’nun ifadesiyle, araştırmacılar şu an "siyasi bir kara delikte" sıkışmış durumda.

Bilim insanları, teleskobun Çin ve diğer ülkelerle paylaşılmasını beklerken, Washington’ın Pekin’i çevreleme stratejisinin uluslararası bilimsel araştırmaları felce uğratabileceğinden korkuyor.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çin’in Buenos Aires Büyükelçiliği, ABD’nin tutumunu "saçma ve üzücü" olarak görüldüğünü ilerek, Washington’ın Çin’i bastırmak için her türlü bahaneyi kullandığını ileri sürdü.

Şili’deki projenin durdurulması üzerine ABD’nin de bölgede teleskoplar kullandığını hatırlatan Büyükelçilik, bu baskının "saf ve basit bir hegemonya gösterisi" olduğunu söyledi.

