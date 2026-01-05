ABD’li Büyükelçi Bashir Goth’un Somali çıkışı ortalığı karıştırdı. Türkiye’nin bölgedeki varlığını “Osmanlı etkisi” olarak tanımlayan Goth, dünyanın en büyük askeri ve uzay üslerinden söz etti.

ABD merkezli Middle East Forum’un podcast yayınında konuşan Somali'nin ABD Temsilcisi Bashir Goth, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattındaki dengeleri anlatırken Türkiye’yi merkeze alan ifadeler kullandı. Osmanlı İmparatorluğu göndermesi yapan Goth, Türkiye’nin bölgedeki varlığını hedef aldı.

TÜRKİYE İTİRAFI: SOMALİ’DE HER ŞEYE SAHİPLER

Programda açık şekilde Türkiye’nin Somali’deki varlığını kabul eden Goth, Ankara’nın bölgedeki etkinliğini şu sözlerle dile getirdi:

"Somali’deki her şeye sahipler. Tüm kaynaklar onların elinde. Havaalanları, limanlar ve stratejik varlıklar Türkiye’nin kontrolünde."

ABD’li Büyükelçi duyurdu: Türkiye dünyanın en büyük uzay ve askeri üslerini kuruyor, Osmanlı geri döndü

OSMANLI GÖNDERMESİYLE ALGI OPERASYONU

Goth, Türkiye’nin bölgedeki politikalarını Osmanlı İmparatorluğu üzerinden okumaya çalışarak şu iddiayı ortaya attı:

"Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak istiyor. Orta Doğu’da ve Osmanlı’nın etkili olduğu bölgelerde yeniden hâkimiyet kurma hedefleri var."

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASKERİ ÜSLERİNDEN BİRİ VURGUSU

Türkiye’nin Somali’deki askeri varlığına da değinen Goth, Mogadişu’daki Türk askeri üssüne dikkat çekti:

"Mogadişu’da dünyanın en büyük askeri üslerinden birine sahipler."

“UYDU VE FÜZE FIRLATMA ÜSSÜ”

Goth’un en dikkat çeken sözlerinden biri ise Türkiye’nin teknolojik kapasitesine yönelik oldu. Programda şu ifadeyi kullandı:

"Son zamanlarda uydu ve füze fırlatabilecekleri bir üs bile inşa ettiler."

TÜRKİYE-ÇİN KARŞITLIĞI ÜZERİNDEN SOMALİLAND

Goth, İsrail’in Afrika Boynuzu’nda kalıcı bir güvenlik ortağı arayışında olduğunu açıkça ifade etti. İsrail'e karşı Çin ve Türkiye'nin büyük engel olduğunu açıkça itiraf etti.

Açıklamaları boyunca Türkiye’nin Somali’deki siyasi, askeri ve ekonomik hakimiyeti sık sık hatırlattı.

UZAY LİMANI PROJESİ TÜRKİYE'NİN "UZAY VATAN" STRATEJİSİNE GÜÇ KATACAK

Türkiye, Somali'de kuracağı "Uzay Limanı" ile dünyada kendi fırlatma tesisine sahip sayılı ülkeler arasına girmeye hazırlanırken burasının "göğe açılan alternatif kapı" olarak "uzay vatan" stratejisini güçlendirmesi istiyor.

KRİTİK ADRES SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapımına geçildiği duyurulan Uzay Limanı projesine ilişkin ayrıntılar netleşirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın paylaştığı bilgiler projeye dair çerçeveyi ortaya koydu. Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, projenin Türkiye’ye hem coğrafi hem de teknolojik açıdan stratejik fırsatlar sunduğunu söyledi.

EKVATOR AVANTAJI: YAKIT TASARRUFU VE YÜKSEK VERİM

Roket fırlatmalarında Ekvator’a yakın bölgelerin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Umut Yıldız, Dünya’nın dönüş hızının Ekvator’da en yüksek seviyede olduğunu hatırlattı. Bu durumun roketlere doğal bir itki desteği sağladığını belirten Yıldız, daha az yakıtla daha büyük roketlerin yörüngeye taşınabildiğini aktardı.

Avrupa Uzay Ajansı’nın Fransız Guyanası’nı tercih etmesinin de bu sebepten kaynaklandığını söyleyen Yıldız, Somali’nin yakıt verimliliği açısından son derece uygun bir konumda bulunduğunu ifade etti.

GÜVENLİK VE COĞRAFYA HESABI: TÜRKİYE NEDEN SOMALİ’Yİ SEÇTİ

Dr. Umut Yıldız, düzenli roket fırlatmalarının güvenlik boyutuna da dikkat çekti. Fırlatmaların deniz ve okyanus yönüne yapılmasının riskleri azalttığını söyleyen Yıldız, Türkiye’nin coğrafi konumunun bu açıdan sınırlamalar içerdiğini aktardı.

"Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz yönünde Ukrayna ve Rusya, güneyinde Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail bulunuyor. Bu nedenle düzenli fırlatmalar sırasında sürekli sorun yaşanma ihtimali vardı" sözleriyle Somali tercihini gerekçelendirdi.

TÜRK ASKERİ ÜSSÜ DETAYI: GÜVENLİK VURGUSU

Uzay Limanı’nın Somali’de kurulmasının güvenlik açısından soru işaretleri doğurabileceğini kabul eden Yıldız, ülkede halihazırda bir Türk Askeri Üssü bulunduğunu hatırlattı. Bu durumun güvenliğin sağlanması açısından önemli bir unsur olduğuna işaret eden Yıldız, merkezin hem milli fırlatmalar hem de ilerleyen süreçte ticari amaçlarla kullanılabileceğini dile getirdi.

12 AY BOYUNCA FIRLATMA İMKANI

Edinilen bilgilere göre Somali, Ekvator’a yakınlığı, okyanus kıyısında yer alması, düşük hava ve deniz trafiği yoğunluğu ile dikkat çekiyor. En önemli avantajlardan biri ise yılın 12 ayı boyunca fırlatma yapılmasına elverişli hava koşullarına sahip olması.

TÜRKİYE BAĞIMSIZ UYDU FIRLATMA LİGİNE GİRİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı başta olmak üzere ilgili kurumların katkılarıyla yürütülen proje tamamlandığında Türkiye, bağımsız uydu fırlatma altyapısına sahip sayılı ülkeler arasına girecek. Uzay vatandaki güvenliğini milli çözümlerle güçlendiren Türkiye, küresel uzay ekonomisinden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE YENİ SANAYİ HAMLESİ

Projeyle birlikte yerli ve milli uzay araçlarının bağımsız şekilde uzaya gönderilmesi sağlanacak. Roket motorları, yakıt teknolojileri, itki sistemleri, aviyonik ve yer destek altyapıları gibi kritik alanlarda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanıyor. AR-GE çalışmaları ve test süreçleriyle sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi kurulması planlanıyor.

TİCARİ FIRLATMALAR VE KÜRESEL MÜŞTERİLER

Kurulacak fırlatma merkezi, ilerleyen aşamalarda ticari kullanıma da açılacak. LEO ve GEO yörüngelerine ilk etapta milli uydular gönderilecek, daha sonra uluslararası müşterilerin uydu fırlatma talepleri karşılanacak. Bu sayede Türkiye için yeni bir ekonomik gelir kapısı oluşacak.

ERDOĞAN DUYURDU, TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeye ilişkin açıklamasında "Üç fazdan oluşan projenin ilk fazının projelendirilmesi tamamlandı ve Türkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına başlandı" sözleriyle sürecin resmen başladığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Uzay Limanı’nın hem Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapıya dönüşeceğini hem de Somali’nin kalkınmasına katkı sunacağını ifade etti.

