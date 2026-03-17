Altın fiyatlarında son dakika! 17 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.135 TL ve ons fiyatı 5.022 dolardan güne başlarken, zayıf görünüm devam ediyor. Orta Doğu’daki çatışmaların ardından “yüksek enflasyon-yüksek faiz” denklemi gölgesinde kalan altın için “Beklentiler bitti mi” soruları artarken; İsviçreli UBS, ons fiyatının 2026 sonuna kadar 5.900-6.200 dolar bandına doğru hareketlenebileceğini öngördü ve olumlu görüşünü korudu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ABD-İsrail ve İran arasında başlayan çatışmaların ardından 5.200 doların üzerinde tutunamadı ve zayıf bir görünüm sergiledi. Bu süreçte “yüksek petrol fiyatı-yüksek küresel enflasyon-yüksek faiz oranları” denklemi piyasada daha fazla karşılık gördü. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde de dikkat çeken artışlar yaşanınca altın elde tutmanın maliyeti yükseldi ve sarı metal beklenmedik bir satış baskısı ile karşılaştı.

ALTINDA HİKÂYE BİTTİ Mİ?

Gelinen noktada “altında hikâye bitti mi” soruları da artmaya başlarken, küresel finans kuruluşlarından son gelişmeleri de dikkate alan güncel analizler raporlar gelmeye başladı. İsviçreli UBS, İran savaşı başladığından beri altının gösterdiği durgun performansa rağmen, sarı metal için pozitif bir tablo çizdi. UBS analistleri; geçen yıl artan jeopolitik riskler, düşük reel faiz oranları ve borç endişeleri gibi temel etkenlerin etkisiyle ons fiyatının %65 prim yaptığını hatırlatarak; mart ayındaki performansın ise yatırımcıların likidite aradığı ve enerji emtiaları gibi alternatiflere yöneldiği bir dönem olarak tanımlıyor.

Altında hikâye bitti mi? İsviçreli UBS’ten yeni tahmin

ENFLASYON PARADOKSU

Kısa vadede yüksek enerji fiyatları, enflasyon endişeleri, ABD dolarının güçlenmesi ve muhtemel faiz artışı beklentilerinin altın fiyatlarında düşüşe yol açtığını aktaran USB, “Bunla altın için olumsuz ancak merkez bankaları ani politika faiz artırımları yapmadan önce enflasyon risklerini yakından takip edeceklerdir. Çatışmalar ne kadar uzarsa, riski de o kadar artar. Bu da altın için riskten korunma talebini destekleyecektir” görüşünü paylaştı ve tarihsel verilerin, altının uzun vadede enflasyona karşı da bir koruma aracı olarak öne çıktığını gösterdiğini hatırlattı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın talebinin güçlü kalmaya devam ettiğine de dikkat çeken UBS, “ETF yatırımcıları bu ayın başlarında altın varlıklarını biraz azalttı ancak hedge fonlarda artış var. Merkez bankalarının alımlarının devam etmesi, yüksek devlet borçları ve küresel yatırımcıların da dolardan uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirme çabaları gibi yapısal eğilimlerin, altının uzun vadeli görünümünü destekleyeceğini bekliyoruz," yorumunda bulunarak, 2026 sonuna kadar ons fiyatının 5.900-6.200 dolar bandına doğru yükselebileceği tahminini paylaştı.

17 MART 2026 ALTIN FİYATI

Bu arada güncel altın fiyatlarına bakıldığında dünkü işlemlerde 5.006 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün TSİ 06:10 itibarıyla 5.022 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Spot piyasada işlem gören 17 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.135 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.285 TL’den gerçekleşiyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası