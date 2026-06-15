Kızılcık Şerbeti Işıl karakteriyle tanınan Ece İrtem'in vefat haberi gündem oldu. 35 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından sağlık durumu ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, Ece İrtem neden öldü, hastalığı neydi?

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı olarak hafızalarda yer eden oyuncu Ece İrtem'in vefatı gündeme oturdu. Oyuncunun hayatını kaybettiği haberinin ardından sevenleri ölüm nedeni ve genç oyuncunun hastalık geçmişi olup olmadığını araştırmaya başladı.

ECE İRTEM ÖLDÜ MÜ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun 15 Haziran sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Altuntaş paylaşımında; "Şok haber! Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kalp krizi sonucu vefat etti. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem vefat etti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. İrtem dün yeni yaşını kutlamıştı." ifadelerine yer verdi.

Ece İrtem öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ece İrtem'in ölüm nedenini paylaştı

ECE İRTEM HASTALIĞI NEYDİ?

Ece İrtem'in kamuoyuna açıklanmış bilinen bir hastalığı bulunmuyordu. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin daha önce herhangi bir rahatsızlık bilgisi paylaşılmamıştı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak kalp krizine neden olan herhangi bir sağlık sorunu veya geçmiş rahatsızlığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncunun menajeri Nalan Yıldırım, sosyal medya hesabından avukat Uğur Gökkoyun'un açıklamasını paylaştı. Açıklamada İrtem'in olayın annesiyle birlikte kendi evinde olduğu sırada gerçekleştiğini ve İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiği ifade edildi.

Oyuncunun menajerinin paylaşımı

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