Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği “Işıl” karakteri ile tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Oyuncunun avukatı ölüm sebebinin kalp krizi olarak düşünüldüğünü, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Gerçek otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Show TV’nin 3 sezondur devam eden dizisi Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı “Işıl” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti.

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti! Avukatından ilk açıklama geldi

HAYATINI KAYBETTİ

Dün doğum günü olan 35 yaşındaki oyuncu evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Oyuncunun ölüm sebebi netlik kazanmazken, oyuncunun menajeri Nalan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, avukat Uğur Gökkoyun’un “İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Oyuncunun menajerinin paylaşımı

"KALP KRİZİ" İDDİASI

Açıklamada şöyle denildi:

Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti! Avukatından ilk açıklama geldi

IŞIL KARAKTERİYLE TANINMIŞTI

Ünlü oyuncu Ece İrtem dizinin 84. bölümünde “Işıl Türkkan” karakteriyle ekranlara gelmişti. Hollanda’dan gelen otel müdürü olarak dizinin hikayesine dahil olan Işıl karakteri, dizideki Abdullah Ünal ile nikah masasına oturmuş, sezon sonunda da tekne kazasında ölerek diziye veda etmişti.

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti! Avukatından ilk açıklama geldi

ECE İRTEM KİMDİR?

Sivas’ta dünyaya gelen Ece İrtem, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle sektöre adım atan İrtem’in ilk ekran deneyimi 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisi oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti! Avukatından ilk açıklama geldi

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