Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in hayatını kaybettiği haberleri kısa sürede yayıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 35 yaşındaki oyuncu evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Oyuncunun ölüm sebebi netlik kazanmazken, kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden İrtem kısa süre önce yeni yaşını kutlamıştı. Peki, Ece İrtem kimdir, kaç yaşındaydı?

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece irtem 14.06.1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. İrtem 35'inci yaşını kısa bir süre önce kutlamıştı. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

1.72 boyundaki Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı. Ece irtem son olarak Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda yer almış, Işıl karakteriyle hafızalara kazanmıştı.

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