CHP’de yeni grup yönetimi belirlenirken, kapalı toplantıya 19 milletvekilinin katılmaması dikkat çekti. Öte yandan Yeni Parti’nin 9 Ağustos’a kadar 60 ilde örgütlenmesini tamamlayacağı açıklandı.

CHP TBMM Grubu, kapalı grup toplantısında yeni grup yönetimini belirledi. Yapılan seçimlerin ardından Grup Yönetim Kurulu, Grup Disiplin Kurulu ve Denetçi Üyeler belli oldu.

YENİ GRUP YÖNETİMİ NETLEŞTİ

Grup Yönetim Kurulu'na Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Vecdi Gündoğdu, Jale Nur Süllü, Türker Ateş, Kadri Enis Berberoğlu, Tahsin Becan, Sururi Çorabatır ve Ali Fazıl Kasap seçildi. Grup Disiplin Kurulu'nda Ahmet Baran Yazgan, Barış Bektaş, Aysu Bankoğlu, Mehmet Güzelmansur, Selma Aliye Kavaf, Gülizar Biçer Karaca, Cem Avşar, Yüksel Mansur Kılınç ve Ömer Fethi Gürer yer aldı. Denetçi üyeliklerine ise Kadim Durmaz ile Cevdet Akay seçildi.

CHP’de yeni grup yönetimi belirlendi! 44 vekilden 19’u toplantıya katılmadı

44 VEKİLİN 19'U KATILMADI

Meclis'te 44 sandalyesi bulunan CHP'nin kapalı grup toplantısına yalnızca 25 isim katıldı. Toplantıya katılmayan 19 milletvekilinden bazılarının mazereti olduğu belirtilirken, 15'e yakın ismin protesto amacıyla katılmadığı ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamasını isteyen bir grup vekilin önümüzdeki günlerde deklarasyon yayımlayacağı öğrenildi.

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DİVAN KATİP ÜYELİĞİNDE KRİZ

CHP'nin TBMM Başkanlık Divanı'ndaki kâtip üyeliği kontenjanında kriz yaşanıyor. Hâlihazırda 3 kâtip üyesi bulunan CHP'nin Başkanlık Divanı'nda 2 kâtip üyelik hakkı bulunuyor. Bu nedenle kâtip üyeler Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar'dan birinin görevinden feragat etmesi istendi. CHP yönetiminin ise vekillere, "Kendi aranızda halledin" mesajını verdiği öğrenildi.

CHP’de yeni grup yönetimi belirlendi! 44 vekilden 19’u toplantıya katılmadı

"MECLİS AÇIK OLURSA GRUP TOPLANTISI YAPARIZ"

Kapalı grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, grup toplantısı salonu ve saatinin değişeceği iddiaları için “Bundan sonra da grup toplantılarımız salı günleri saat 13.30’da olacak. Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız” dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ENSAR AYTEKİN AÇIKLADI

Yeni Parti, 9 Ağustos’a kadar 60 ilde örgütlenmesini tamamlayacak

Yeni Parti Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Meclis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada partinin il ve ilçe örgütlerinin kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi. Yeni Parti’nin 9 Ağustos’a kadar 60 kentte il ve ilçe örgütlenmesini tamamlayacağını belirten Aytekin, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki 21 kent için ise özel bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Yeni Parti’nin kurultay sürecinin de örgütlenme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından geciktirilmeden başlatılacağını ifade eden Aytekin, 81 ilde il ve ilçe örgütlerinin kurulmasının ardından kurultay takvimini ilan edeceklerini açıkladı.







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